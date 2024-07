Pécsi MFC: a klubnál megerősítették, tulajdonosváltás jöhet – NS-infó

A korábban tulajdonosként a Kubala Akadémiát, majd a BFC Siófokot is működtető György Tamás 2021-ben vette át a Pécsi MFC működtetését, a GVC cégcsoportjával az önkormányzati PSN Zrt.-től.

A csapat azóta 2022-ben a 11., majd tavaly a 7. helyen végzett az NB II-ben, viszont idén meglepetésre csak 15. lett, és ezzel kiesett a másodosztályból. A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a kiesést tulajdonosváltás is követheti, és ezt kérdésünkre Győri János ügyvezető nem is cáfolta.

„Igen, valóban lesz változás, ezt meg tudom erősíteni, de részletekről még nem tudunk nyilatkozni, ha megtörténik a váltás, tájékoztatjuk a közvéleményt” – nyilatkozta megkeresésünkre Győri János.

Egy változást egyébként már bejelentett a napokban a klub, hiszen Aczél Zoltán vette át a csapat irányítását Mátyus Jánostól, de a jelek szerint ennél nagyobb változások is jöhetnek. Úgy tudjuk, egy olyan cégcsoport vállalhat szerepet a pécsi futballban, amely az előző idényben még egy fővárosi NB II-es klubot támogatott.