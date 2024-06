A körözésnek vége, nem fogok börtönbe vonulni – Tóth László

„Ez még egy régebbi történet – vágott bele a csakfoci.hu-n Tóth László. – Egy születésnapi buli után korán reggel útra kellett indulnom Kállai Zalán ügyében egy Covid-teszt miatt, Miskolcról Kazincbarcikára. Későn fejeződött be a hajnali rendezvény, reggel pedig nem számoltam azzal, hogy a szonda még 0,26-os értéket fog mutatni... a 0,25-ös érték még csak szabálysértés lett volna, én pont egy picivel többet fújtam. Ezt követően volt egy jogi procedúra, fellebeztem a bíróságon az ítélet ellen, majd miután visszakaptam a jogosítványomat, már nem is nagyon kísértem figyelemmel a történéseket, ekkor kétszer is a bőcsi lakcímemre kaptam a pénzbüntetésről szóló csekket ajánlott levelek formájában, ezeket pedig nem tudtam átvenni, mivel Miskolcon van a tartózkodási helyem, ott élek. Ezt persze a rendőrség átvettnek nyilvánította, és miután nem volt tudomásom a levelekről, körözést rendeltek el. A tegnapi nappal viszont kifizetésre került ez a büntetés, ha kell meg is mutatom bárkinek a befizetési bizonylatot. A körözésnek vége. Köszönöm egyébként a reklámot, a negatív reklám is reklám azt szokták mondani, örülök, hogy forog a nevem úgy is, hogy jelenleg nem dolgozom az átigazolási piacon. Nem fogok börtönbe vonulni, várom az ajánlatokat.”

Tóth László az utóbbi tíz évben a Mezőkövesd szakmai igazgatójaként dolgozott, de a nyáron, szerződése lejártával távozott a klubtól; helyettese pedig nem lett.