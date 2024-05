Döntetlent hozott az idény utolsó mérkőzése a Barcikának és a Budafoknak

LABDARÚGÓ NB II

34. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–BUDAFOKI MTE 1–1 (0–1)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 850 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Garai Péter, Belicza Bence Péter)

KAZINCBARCIKA: Tóth B. – Csilus T. (Kurdics, a szünetben), Heil, Süttő (Dobozi, a szünetben) – Csatári, Kotula (Ternován, 84.) – Varga J., Kártik (Ádám F., 60.), Pekár L. – Pinte P., Pethő (Székely K., 77.). Vezetőedző: Csábi József

BUDAFOK: Gundel-Takács – Fekete M., Lorentz, Oláh B., Kalmár O. – Csonka A., Szabó B. (Nagy G., 60.) – Szerető (Elek B., 89.), Kovács D. (Jakab Cs., 89.), Soltész I., Zsóri D. (Horváth O., 89.). Vezetőedző: Dajka László

Gólszerző: Kurdics (68.), ill. Kovács D. (39.)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Örültünk annak, hogy már korábban biztossá tettük a bennmaradásunkat, ami talán kicsit könnyelművé tette a csapatot az utolsó meccsekre, és ez meglátszott az első félidőben is, de összességében volt esélyünk a győzelemre.

Dajka László: – Sok munka van az elért eredmény mögött. A hazai csapat jobban kezdett, de később helyzeteket alakítottunk ki, és talán veszélyesebbek is voltunk. Örülök a javuló teljesítménynek és a tabellán elfoglalt helyezésünknek is.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagyobb tétje már egyik csapat számára sem volt a találkozónak, ugyanis mindkét együttes már korábban bebiztosította helyét a másodosztályban. Mivel azonban pontazonossággal álltak a tabellán a felek, esetleges győzelmével a Barcika előzhetett volna, és néhány hellyel előrébb végezhetett volna a tabellán.

Ennek ellenére nem nagy iram jellemezte a találkozót, helyzet is alig-alig akadt az első húsz percben. A folytatásban sem kapcsoltak magasabb fokozatra a felek, a lövések java része erőtlen volt, melyek egyik kapusnak sem jelentettek gondot. Szinte a semmiből, a 39. percben azonban megszerezte a vezetést a Budafok: Zsóri passzát a középen érkező Kovács Dávid juttatta a hazaiak kapujába. A kapott gól megzavarta a barcikaiakat, akik pár percen belül megkaphatták volna a másodikat is, a gólszerző azonban luftot rúgott, Zsóri pedig lemaradt a labdáról.

A kék-sárgák az egyenlítést követően Gundel-Takácsnak is köszönhetően nem szereztek újabb gólt (Fotó: Kovács Donát/KBSC)

A szünetben rendezte sorait a Kazincbarcika, de veszélyes helyzetet továbbra sem tudott kialakítani, azonban látszott a játékán, hogy mindenképpen egyenlíteni szeretne. Ez végül a 68. percben összejött a kék-sárgáknak: Pethő adott pontos labdát a védők mögül kilépő Kurdics Leventének, aki higgadtan passzolt a vendégek kapujába.

Az egyenlítés után több helyzet is adódott a KBSC előtt, de a Budafok játéka is felélénkült. Bár Gundel-Takácsot megdolgoztatták a borsodiak, a ziccerekből már egyik oldalon sem született újabb gól, így döntetlennel ért véget a találkozó. Ez egyben azt jelenti, hogy a hazaiak nem tudták megelőzni a vendég BMTE-t a tabellán. 1–1

A döntetlen miatt nem előztek a hazaiak (Fotó: Kovács Donát/KBSC)