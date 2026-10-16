Hinora Kristóf: Nem tartom reálisnak a jelenlegi helyezésünket

Negyedik vereségét szenvedte el legutóbb a bajnokságban az MTK Budapest, azonban a Paksi FC elleni 0–3 nem csupán azért lóg ki a sorból, mert korábban egy gólnál nagyobb különbséggel nem vesztett (a Puskás Akadémia 3–2-re, a Kisvárda Master Good és az ETO FC egyaránt 2–1-re győzött a Hidegkuti Nándor Stadionban), hanem azért is, mert az előző mérkőzésekkel ellentétben egyetlen jelentős helyzetet sem tudott kialakítani. A csapat vezetőedzője, Pinezits Máté a paksi találkozó után önkritikusan elismerte, nemhogy győzelmet, még egy pontot sem érdemeltek, mert ugyan az MTK-nak az előző nyolc fordulóban erőssége volt a gólszerzési lehetőségek kialakítása, Pakson ebből semmit sem sikerült megmutatni.

„Rosszul sikerült a múlt szombati meccsünk, nem voltak olyan a helyzeteink, amilyeneket az első nyolc bajnokin kivétel nélkül mindig kialakítottunk – mondta Hinora Kristóf, aki a nyáron éppen Paksról igazolt a Hungária körúti együtteshez. – Sajnos az utolsó két hazai mérkőzésen is pont nélkül maradtunk, pedig a Kisvárda és az ETO ellen is bőven volt lehetőségünk a gólszerzésre: a vereség ellenére mindkét párharc során közelebb álltunk a győzelemhez, tulajdonképpen agyonnyert meccseket buktunk el. Nemigen nézem, mit mutat a tabella, de természetesen tudom, milyen pozícióban vagyunk. Nem tartom reálisnak a jelenlegi helyezésünket, a tizedik helyet, legalább a hazai találkozóinkat meg kellett volna nyernünk – erre ugyanis mindig volt esélyünk –, és akkor most egészen más lenne a helyzet. Előre kell tekinteni, muszáj javítani, még akkor is, ha a Vasas legyőzése nem ígérkezik egyszerű feladatnak.”

Hinora Kristóf a második időszakát tölti az MTK Budapestnél, ugyanis először tizenkét évesen lett a klub játékosa, majd a korosztályos csapatokat végigjárva mutatkozott be a kék-fehérek NB III-as együttesében. Utána Nyíregyházára került, tizenkilenc évesen alapembernek számított az akkor NB II-es Spartacusban, 2018-ban pedig a pénteki ellenfélhez, a Vasashoz került. A bemutatkozása emlékezetesre sikerült, rögtön az első bajnokiján két gólt szerzett a Monor ellen, négy idény alatt 117 találkozón lépett pályára a második vonalban és 16 gólt szerzett, hogy aztán 2022 nyarán még mindig az angyalföldiek játékosaként mutatkozzon be az NB I-ben a Kecskemét ellen. Az első osztályban 29 meccsen egyszer talált be, következett egy újabb, 22 összecsapást hozó évad a második vonalban, majd Paksra igazolt – hat és fél év angyalföldi szereplés után. S hogy mit adott neki ez az időszak?

„Nagyon szép éveket töltöttem el a Vasasnál, csakis a szép maradt meg az emlékezetemben – folytatta a 28 esztendős középpályás. – Mindjárt az első bajnokim nagyon jól sikerült, hiszen kettő egyre legyőztük a Monort, mindkét gólunkat én szereztem, a másodikat a mérkőzés végén. Nyilván emlékezetes pillanat az élvonalban való bemutatkozásom is, négy évvel ezelőtt a bajnoki rajton Kecskeméten játszottunk gól nélküli döntetlent, de ahogy említettem, az egész időszakra jó szívvel gondolok vissza, rengeteg barátot szereztem a Vasasnál. Hogy mit gondolok a piros-kékek mostani szerepléséről? Kicsit meglepett a jó indulásuk, de tagadhatatlan, szép, kulturált futballt játszanak. Nem kérdés, javulnunk kell, ugyanarra a játékra lesz szükség, amely korábban a hazai találkozóinkat jellemezte, persze a helyzetek kialakítása nem elég, gólokat is kell szerezni belőlük. Két olyan csapat találkozik, amelyik egyaránt játssza a futballt, már csak azért is bizakodó vagyok, mert mindegyik mérkőzéshez csakis így szabad hozzáállni.”

NB I

10. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!