„Éreztem, számítanak a tapasztalatomra” – az MTK-tól távozott játékos Zalaegerszegen folytatja

A védelem stabilizálásavolt a célja a ZTE-nek, amikor megkereste az MTK Budapest védőjét, Nagy Zsombort. A 27 éves futballista elfogadta az egerszegiek ajánlatát, és szerdán aláírta a szerződését.

„A tavasszal már valószínűnek tűnt, hogy klubot váltok – mondta lapunknak a ballábas védő. – A menedzserem, Fülöp Ferenc több klubbal is kapcsolatban állt, nekem az volt a célom, hogy az első osztályban futballozzak. A ZTE-t ismerem, sohasem volt könnyű itt ellenfélként pályára lépni, a stadion hangulata mindig jó, a csapat gerince megmaradt, sok fiatal és magyar játékos alkotja a keretet, és az egyeztetések során azt éreztem, számítanak rám, a tapasztalatomra. Szegedi vagyok, évekig Budapesten éltem, most mindkét várostól messze kerülök, de úgy döntöttem, belevágok, itt szerettem volna futballozni.”

A kék-fehér színek ismerősek Nagy Zsombornak, aki 2012-ben, 14 évesen került a Sándor Károly Akadémiára, 2020-ban mutatkozott be az élvonalban, a fővárosi klubban 205 bajnoki mérkőzésen (69 NB I-es, 89 NB II-es és 47 NB III-as) lépett pályára.

„Óriási megtiszteltetés volt gyerekként az akadémiára bekerülni – fogalmazott a futballista. – A mai napig rengeteg dolgot hasznosítok abból, amit ott tanultam. Tizenhárom évig lehettem az MTK tagja, nyilván nem felejtem el a debütálást: az első fordulóban az FTC-vel játszottunk, és a bemelegítés közben tudtam meg, Pintér Ádám sérülése miatt be kell ugranom a kezdőcsapatba. Fél évvel később ugyancsak az FTC ellen szereztem az első gólomat az első osztályban. Sok mindent megéltem ott, jó eredményeket, kiesést, jót és kevésbé jót egyaránt, de mindenből tanulhattam. Ennyi idő után erős a kötődés, jó szívvel gondolok az MTK-ra, de most új szakasz kezdődik az életemben.”

Már nincs nyoma a 2021 őszén kialakult légmellnek, amikor egy Mezőkövesd elleni találkozón oldalba könyökölték – a hírek szerint akkoriban Marco Rossi is figyelte őt, később is hátráltatta sérülés, de most teljesen egészséges.

„Nagyon motiváltan várom a következő időszakot – mondta Nagy Zsombor. – Sok klubban nagy átalakulást látni, kiszámíthatatlan, milyen bajnokság elé nézünk. Jó erőben vagyok, meg akarom mutatni, hogy hasznos tagja lehetek egy első osztályú csapatnak.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nagy Zsombor (MTK, szabadon igazolható)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek:

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, szabadon igazolható, érdeklődnek iránta: Nyíregyháza Spartacus), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, szabadon igazolható), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Marko Cubrilo (bosnyák), Jack Ipalibo (nigériai), Szendrei Norbert (Nyíregyháza Spartacus)