A ZTE-től igazolt középpályást a Nyíregyháza

Szankovics a montenegrói Mladoszttól igazolt Magyarországra, az Újpesthez még 2013-ban, a lila-fehéreknél töltött hét év után szerződött 2020 januárjában Kazahsztánba, ahonnan fél évvel később tért vissza és lett a Zalaegerszeg játékosa. A középpályás a lila-fehéreknél és a zalaiaknál is egyaránt 163 mérkőzésen lépett pályára, a fővárosiak színeiben négy-négy gól, illetve gólpassz, a ZTE-nél két-két gól és gólpassz fűződik a nevéhez, emellett a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, 2014-ben és 2018-ban az Újpesttel, 2023-ban a Zalaegerszeggel.

„Nagyon jó érzés volt, hogy megkerestek Nyíregyházáról. Jól esett, boldog voltam, hogy számítanak rám, így gyorsan megállapodtunk. Úgy érzem a klub egyre jobb, tetszik, ahogy évről-évre fejlődik, kívülről is látszik a tudatos munka. Ez fő szempont volt a döntésemnél. és remélem sikeresek leszünk együtt. Szabó Istvánnak ismertem a munkásságát, jó edzőnek tartom, a Kecskeméten elért eredményei is ezt bizonyítják. A társak közül Beke Péterrel játszottam rövid ideig, de a többieket is ismerem. Várom már, hogy elkezdődjön a közös munka” – mondta új klubja honlapjának a két évre szóló szerződést kötő Szankovics, aki miután lejárt a szerződése Zalaegerszegen, szabadon igazolható játékosként írt alá a Spartacusnál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Bojan Szankovics (szerb-horvát, ZTE FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Horváth Kevin (Mezőkövesd Zsóry), Németh Barnabás (Vasas FC), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencvárosi TC), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Fehérvár FC), Májer Milán (Kecskeméti TE)

Távozók: Géresi Krisztián (lejár a szerződése), Nika Kvekveszkiri (grúz, lejár a szerződése), Darko Velkovszki (északmacedón, lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kovács Milán (Debreceni VSC, Diósgyőri VTK), Kovácsréti Márk (Puskás Akadémia, Újpest FC), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC és Oroszország), Nagy Dominik (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérnek: Huszti András (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Szalay Szabolcs (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Bojan Szankovics (szerb-horvát, lejár a szerződése), Olekszandr Safronov (ukrán, lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dénes Csanád Vilmos (Újpest FC, Hollandia, Horvátország, Lengyelország), Anderson Esiti (nigériai, lejár a szerződése), Marko Cubrilo (bosnyák), Sztefanosz Evangelu (görög, lejár a szerződése), Jack Ipalibo (nigériai) Medgyes Sinan (lejár a szerződése), Sajbán Máté (lejár a szerződése),