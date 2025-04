Puskás AFC: „A bajnoki cím esélye is nagy vonzerő” – maradna a védő

A 30 éves belső védő, Patrizio Stronati 2021 nyarán érkezett Csehországból az NB I-be, a Puskás Akadémiához, amelynél azóta is alapembernek számít, 125 tétmeccsen játszott már a csapat színeiben és három gólt szerzett. Bár a nyáron lejár a szerződése, a klubnak opciós joga van a hosszabbításra, amivel várhatóan élnek is Felcsúton, úgy tudjuk, a játékos is szívesen maradna.

„A klub már valóban jelezte, hogy hosszú távon is számítanak Stronati játékára, akár a meglévő opciós lehetőségen túl is – erősítette meg a Nemzeti Sport értesülését megkeresésünkre a védő képviselője, Radványi Dávid. – Patrizio pedig a családjával együtt nagyon jól érzi magát Magyarországon, szívesen köt új szerződést. Az NB I egyik legmegbízhatóbb belső védőjévé vált az elmúlt években, folyamatosan játszik és a jelenlegi idény mutatja, hogy a bajnoki címre is van esélye a csapattal, ami nyilván szintén nagy vonzerőt jelent, nincs oka váltani, szóba sem került, hogy máshol folytassa.”

Stronati ebben az idényben eddig mind a 25 bajnokit végigjátszotta a Puskás Akadémiában, így kulcsszerepet játszott abban, hogy a csapat a 2. Ferencváros előtt négypontos előnnyel vezeti a bajnokságot. Ha hosszabbít, a következő már az ötödik idénye lesz Felcsúton.