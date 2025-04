A cseréikben mindig bízhatnak a zöld-fehérek

NEHÉZ ELKÉPZELNI, hogy az Üllői úton meglepetést szerezhet a Nyíregyháza Spartacus, azonban ha valami, pontosabban valaki miatt óvatos lehet a listavezető, az Szabó István. A Fehérvár ellen nyíregyházi karrierjét győzelemmel indító (1–0) szakember eddig nyolc mérkőzésen meccselt a Fradival, s ezek közül háromszor győzött és egyszer döntetlenre végzett. Főleg a 2022–2023-as idényt emlegetheti a zöld-fehér közönség, az akkor ezüstérmet szerző KTE három bajnokin hét pontot szerzett a Fradi ellen.

Ahogy szinte minden fordulóban, ezúttal is betömörülő védelemre számíthat Robbie Keane csapata. Azt már az előző hétvégén is láthattuk, a három-, illetve ötvédős formáción nem változtatott Szabó István, Alaxai Áron pedig a héten lapunknak azt nyilatkozta, inkább az edző habitusában és a játékrendszerben tapasztalt változást a csapat. Valószínűleg a területet is megkapja majd az építkezéshez a Fradi, kérdés, hogy a támadóharmadban képes lesz-e váratlan húzásokra. A ZTE ellen jelentős akadályokba ütközött e téren a csapat, hiszen kevés valamirevaló gólszerzési lehetőséget tudott kialakítani, a csereként pályára lépő kreatív játékosok, Mohammed Abu Fani és Cristian Ramírez gólpasszokkal segített kicsikarni a bajnoki cím szempontjából rendkívül fontos győzelmet. A Nyíregyháza ellen kulcskérdés, hogy mennyi kreatív, labdaügyes középpályás kap szerepet, de fontos lesz az egyensúlyt is megtartani. Ugyan az elmúlt időszakban ebből nem sokat mutatott meg a Szpari, az idény nagy részében villámgyors támadásai jelentették a legnagyobb veszélyt, s ezt az erényt valószínűleg Szabó István is igyekszik majd kihasználni.

Könnyen lehet, hogy hasonló meccs­képre számíthatunk, mint a ZTE–Ferencváros mérkőzésen, így az sem lenne meglepő, ha ismét a hajrában csikarná ki a győzelmet a Fradi. Nagy szerencséje Robbie Keane-nek, hogy bár a játék továbbra is akadozik, a keret bősége miatt olyan játékosok állnak rendelkezésre a kispadon, akik képesek eldönteni a meccseket, bármilyen lelkesen védekezik is az ellenfél.

Élre ugrott a Ferencváros, s az első helyet a tabellán aligha adná át. A zöld-fehéreknek a kiesés elől menekülő Nyíregyháza ellen meg kell küzdeniük a három pontért, de Varga Barnabás góljaival összejön a győzelem. NS-tipp: Borbola Bence

NB I

28. FORDULÓ

15.45: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!