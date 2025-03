Gera Dániel: Nagyszerű a közeg, az új edzőnk jól látja a futballt

A válogatott a Nemzetek Ligájában osztályozót játszik Törökországgal, így a hétvégén nem rendeznek bajnoki fordulót: kaptak néhány extra szabadnapot Valdas Dambrauskas vezetőedzőtől?

Igen, lehetett szusszanni kicsit, és aki ismer, tudja, ilyenkor mindent elengedek, próbálok teljesen kikapcsolni – válaszolta lapunknak Gera Dániel, a diósgyőriek négyszeres válogatott labdarúgója. – Persze annál nyilván nincs jobb, mint amikor a válogatottnál számítanak rám, szomorú voltam, amikor kiderült, nem vagyok kerettag, de azonnal azt mondtam magamnak: nem voltam elég jó ahhoz, hogy címeres mezt viselhessek. Ez fekete-fehér nálam, mindig őszinte vagyok, főleg magamhoz. Azon vagyok, hogy a legközelebbi összetartásig nyújtsak olyan teljesítményt, amely meghívót ér, beleadtam és -adok mindent, de végső soron a játék és a forma a legfontosabb a válogatott meghívóhoz. Magyar emberként és úgy, hogy kedvelek mindenkit a válogatottnál, kívánom, legyünk sikeresek, bízom a csapatunkban.

A múlt héten hosszú idő után először játszott a DVTK kapott gól nélküli bajnokit, ugyanakkor meg kellett elégedniük egy ponttal a Fehérvár vendégeként. Félig teli vagy félig üres inkább a pohár?

Éppen félig van, hiszen ha teli lenne, megszereztük volna a három pontot, üres pedig vereség esetén. Többet birtokoltuk a labdát, ennek lehet örülni, de reális eredmény a döntetlen. Amikor egy-egy csapat edzőváltás után van, ott mindig építkezés kezdődik, azt tapasztalom, Valdas Dambrauskasszal jó munkát végzünk, lépésről lépésre haladunk. Örök igazság, hogy ha nem kapunk gólt, egy pontot legalább szerzünk, sajnos Fehérváron nekünk a minimum jött be, ugyanakkor amióta hátrébb játszom, még jobban tudom értékelni a nullára hozott találkozókat, bízom benne, sok ilyenben lesz részünk.

Májusban már tíz éve lesz, hogy bemutatkozott az NB I-ben…

Ezzel kicsit meglepett most. Nem mondom, hogy elrepült ez a tíz év, megvannak ennek az időszaknak a szép és rossz emlékei, valamennyi az enyém. Hogy mást ne mondjak, mielőtt a Ferencvároshoz kerültem, közel jártam ahhoz, hogy befejezzem a futballt: rövid idő alatt hatszor is operáltak, aztán a válogatott mellett dolgozó Fehér Józsefnél találtunk megoldást a problémára. De az is itt van bennem, hogy a pályafutásom elején sokszor bajlódtam izomsérüléssel, hogy kiestünk az MTK-val, de mindenből próbáltam tanulni, semmit sem cserélnék el. A bemutatkozó meccsemen a Haladás ellen játszott az MTK, a pályánk építése miatt Kispesten, csereként kaptam lehetőséget Garami Józseftől, és gólpasszt adtam Torghelle Sándornak, akinek a góljaival nyertünk kettő nullára.

Említette, a bajnoki szünetben volt idő egy kis szusszanásra: ilyenkor a passzív pihenést részesíti előnyben?

Utazásra, finom ételekre sohasem sajnálom a pénzt. Szeretem a finom ízeket, próbálok jó helyeket felfedezni, ilyenkor teljesen elengedem a futballt, olyan, mintha teljesen másik életbe kapcsolnék át. Bárhova is utazom, nem a klasszikus turistacélpontokat keresem, már az is feltölt, amikor a biciklit tekerem olyan helyeken, amelyek kevésbé ismertek az emberek előtt.

A jövő héten a címvédő Ferencvárost fogadják, nyilván nagy lesz a felhajtás a városban, és persze óriási küzdelem várható a játéktéren. Kilenc fordulóval a befejezés előtt ott van a fejében, mi jöhet ki ebből az idényből?

Sok életet élek egy testben, de nem is lehet kérdés, az összes közül a futballistáé a legszebb, az olyan mérkőzés, mint a Fradi elleni pedig a legjobb. A klubnak, Miskolcnak is sokat jelent a jövő heti találkozó, örömöt akarunk szerezni a szurkolóinknak és persze magunknak is. Mindig is mondtam, a következő meccs

a legfontosabb, ez most a Ferencváros elleni, de nem akarok jósolgatni, a tettek beszéljenek! Nyilván azt szeretném, hogy a lehető legelőkelőbb helyen zárjuk a bajnokságot, jó lenne sok bajnokit megnyerni. Egy biztos, kitűnő csapatunk van, nagyszerű a közeg, az új edzőnk jól látja a futballt, remélem, mindez az eredményekben is megmutatkozik.

Sokan tudják már önről, hogy verseket ír, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójára is írt egyet Tartozunk címmel. Fontosak ilyenkor a visszajelzések?

A magyarságom fontos, de mint említettem, tényleg sok életet élek meg egy testben, szeretem az írói oldalamat is. Igen, szeretek írni, de nem ismerem a szabályokat, a versek nálam Radnóti Miklósnál kezdődnek. Nagyon jó érzés, amikor azt látom, talán nekem is köszönhetően, hogy ismerősök, barátok olyan utat találnak maguknak, amelyre korábban nem mertek rálépni, az érzések kifejezése mindig őszinte megnyilvánulás.