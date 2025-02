Hajnal Tamás reagált a távozó Kady Borges szavaira

Mint ismert, az FTC kedden váratlanul bejelentette, hogy szerződést bontott a nyáron igazolt Kady Borgesszel, majd szerdán azt is közölte, hogy megszerezte a Qarabagtól a szintúgy brazil Júlio Romaót. Eközben az azeriek sem tétlenkedtek, világgá kürtölték, hogy Kady visszatér hozzájuk. A csereügylet nagyjából szép csendben el is sikkadt volna, de Kady szerdán már arról beszélt az M4 Sportnak, hogy meglepődött, hogy távoznia kellett, aminek okait nem érti. Az ügyben a 24.hu hasábjain most megszólalt Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója is.

A zöld-fehérek elöljárója elmondta, furcsának találja Kady azon állítását, hogy nem akarta a cserét, és kényszerhelyzetbe került. „Júlio miatt tényleg folyamatosan ment a tárgyalás már másfél éve. Szombaton egy újabb, a két klub közti beszélgetésünk során merült fel a csere, mint lehetőség. Egyből megkerestem Kadyt, aki tényleg azt mondta, »ha a klubnak és nekem is így a legjobb«, akkor nem zárkózik el. Ezután megadtuk az engedélyt arra, hogy tárgyaljanak. Két órán belül jelezték felénk, hogy megegyeztek. Akit kényszerítenek, hogy menjen, aligha tárgyal le két óra alatt egy klubváltást és egy új szerződést” – fogalmazott Hajnal. A teljes cikk itt olvasható.