Fehérvár: ennyiért kerülhet Csongvai Svédországba – sajtóhír

A védekező középpályásként és belső védőként is bevethető Csongvai Áront 2023 februárjában vásárolta ki a Fehérvár – Katona Mátyással együtt – az újpesti szerződéséből, akkor 2025. decemberéig írt alá. Ez azt jelenti, hogy idén nyártól már szabadon tárgyalhatna az iránta érdeklődő klubokkal és fél évvel a szerződése lejárta előtt már alá is írhatna egy másik csapathoz, jövő januári hatályba lépéssel. Tehát üzleti szempontból még most járhat a legjobban a Fehérvár a 24 éves Csongvai játékjogának értékesítésével.

A svéd Expressen keddi híre szerint az AIK Stockholm már meg is egyezett a magyar klubbal a szerződtetéséről. Információink szerint valóban előrehaladott tárgyalások folynak Csongvai átigazolásáról, és már orvosi vizsgálatra várják a svéd bajnokság március végi rajtjára készülő, az előző idényt 3. helyen záró AIK-nál. Holnap vagy holnap után jöhet a hivatalos bejelentés az ügyben.

Az Expressen, illetve rá hivatkozva több svéd oldal szerdán már arról ír, hogy Csongvai kicsivel kevesebb, mint 5.5 millió svéd koronáért, vagyis mintegy 500 ezer euróért kerülhet a svéd fővárosba, de ez az összeg később, bónuszokkal 700 ezer euróra emelkedhet.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Ivan Saponjics (szerb, klub nélküli, legutóbb Slovan – Szlovákia), Kristian Sekularac (svájci, Fulham – Anglia)

Kölcsönbe érkezők: Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia), Kemenes Botond (VSC 2015 Veszprém)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli SC – Egyiptom), Daniel Kivinda (ukrán, szabadon igazolható), Kasper Larsen (dán, szabadon igazolható), Veszelinov Dániel (Szeged-Csanád GA, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Csongvai Áron (AIK Stockholm – Svédország)

