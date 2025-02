Csúcsrangadó az NB I-ben: Hornyák Zsolt a 7. Fradi- edzővel szemben készíti fel a Puskás Akadémiát

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 19. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

MTK BUDAPEST–DEBRECENI VSC



♦ Kilencvenhat NB I-es meccset rendeztek már ebben a párharcban, és a fővárosiak fölénye jelentős: 46 MTK-győzelem, 19 döntetlen, 31 debreceni siker.



♦ A kék-fehérek 2016 augusztusától csaknem hat éven át bajnoki mérkőzésen nem tudták legyűrni a Lokit, azóta viszont egy 5-ös győzelmi sorozatban vannak ellene. 2022 májusában a bennmaradásért harcolva – akkor is Horváth Dáviddal a kispadon – 3 góllal verték meg a már nem igazán motivált debrecenieket. Az előző kiírásban mind a 9 pontot begyűjtötték ellenük, ősszel pedig úgy nyertek 3–2-re a Nagyerdei Stadionban, hogy Varju Benedek kiállítása miatt már emberhátrányban voltak, amikor Hej Viktor a 85. percben belőtte a győztes gólt.



♦ Amikor az MTK volt a házigazda, 27-szer született hazai győzelem – 7 iksz és 11 Loki-siker mellett. Az Új Hidegkuti-stadionban az első 3 alkalommal nem tudott nyerni az MTK a DVSC ellen (1 döntetlen, 2 vereség), a legutóbbi 2 találkozón viszont már összejött neki (3–0 és 2–1).



♦ Az MTK vasárnap tartalékos felállásban is 0–0-t ért el az FTC otthonában, így az előző 5 bajnokiján 7 pontot gyűjtött össze, miközben a debreceni csapat csak 6-ot (2 siker, 3 vereség), mind a ketten a középmezőny tagjai az ötmeccses formatabellán.



♦ A Loki 2 vereséget követően fontos alsóházi meccset nyert meg a hajrában a Nyíregyháza ellen (3–1), ez a második sikere a november végén érkezett mesterével, Nestor El Maestróval. Továbbra is kieső helyen van, de már csak egy pont a hátránya a ZTE-vel szemben.



♦ A fővárosi kék-fehérek – a paksiakkal egálban – vendéglátóként a legtöbb gólt szerezték, 20-at, a mérlegük 5 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, amellyel ötödikek a hazai táblázaton.



♦ A Debrecen az egyetlen idegenbeli győzelmét még augusztus 2-án Győrben aratta (3–0), vendégként 8 találkozó óta nyeretlen (2 iksz, 6 kudarc), csak a KTE és az FTC otthonából tudott elhozni egy-egy pontot. A vendégtabellán nyolcadik.



SZOMBAT



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KECSKEMÉTI TE



♦ Mindössze 7-szer csaptak össze az élvonalban, a nyírségiek első győzelme épp a két együttes legutóbbi, szeptemberi találkozóján jött össze (2–0). Négyszer végeztek döntetlenre, a KTE sikereinek száma 2.



♦ Nyíregyházán ez lesz a negyedik NB I-es találkozójuk, és a hazaiaknak eddig még egyszer sem sikerült diadalmaskodniuk: 2009 és 2015 tavaszán ikszeltek, míg 2010 májusában a kecskemétiek mind a három pontot hazavitték Szabolcsból (2–3).



♦ A Szpari pályaválasztása mellett a 2021–2022-es idényben, az NB II-ben fordulatos 2–2-t játszottak Balmazújvárosban, majd ugyanott tavaly áprilisban a Magyar Kupa negyeddöntőjében hátrányból fordítva 2–1-re nyert az akkor még másodosztályú Nyíregyháza.



♦ A szabolcsiaké jelenleg a leghosszabb vereségsorozat az élvonalban. Tímár Krisztián együttese november 29-én 4–2-re verte meg a Paksot, azóta viszont zsinórban 3-szor veszített úgy, hogy a szünetben mindig ikszre állt. Vasárnap Debrecenben legalább betalált (1–3), de előtte kétszer a gól sem jött össze neki.



♦ A KTE még mindig utolsó, viszont figyelemre méltó, hogy a ZTE ellen közel fél órás emberhátrányban kiharcolt sikerével (1–0) már 5 forduló óta veretlen (2 győzelem, 3 iksz) – ez a harmadik legtartósabb ilyen széria most az NB I-ben.



♦ A Nyíregyháza a pontjai több mint háromnegyedét házigazdaként gyűjtötte be, 18-ból 14-et, a mérlege 4 győzelem, 2 iksz, 3 kudarc. Az előző 4 otthoni találkozóján felváltva nyert, illetve vesztett. Ha ez a sorozat folytatódik, most győznie kellene.



♦ A Kecskemét idegenben 6 kudarccal kezdte az idényt, az előző 3 házon kívüli bajnokiján viszont már nem kapott ki: Győrben nyert, Debrecenben és Újpesten előnyről ikszelt.



PAKSI FC–FEHÉRVÁR FC



♦ Az örökmérleg a vendégek jelentős fölényét mutatja: 22-szer győztek a fehérváriak, a döntetlenek és a paksi sikerek száma egyaránt 12.



♦ 2019 nyaráig nagy volt a Vidi dominanciája (31 találkozón 19 diadal), az azóta megrendezett 15 meccsükből viszont már csak 3-at tudott megnyerni a fehérvári együttes. Szeptemberben úgy vitték el a 3 pontot a Sóstói Stadionból a tolnaiak (1–2), hogy a szünetben még a hazaiak vezettek, a győztes gólt a 96. percben rúgta be Windecker József.



♦ Az atomvárosban 25 NB I-es összecsapás után minimális különbséggel a zöld-fehérek állnak jobban: 10-szer nyertek, 6 döntetlen és 9 Vidi-siker mellett. Legutóbb, tavaly áprilisban Mamoudou Karamoko duplájával, a 46. perctől emberhátrányban játszva győztek 2–1-re a fehérváriak, megszakítva ezzel a 2020 decembere óta tartó 5-ös paksi vereségsorozatukat.



♦ A remek őszi rajt után erősen visszaesett a Paks teljesítménye ebben az idényben: miközben az első 10 bajnokijából 7-et megnyert, addig a következő 8-ból már csak egyet, odahaza az MTK ellenit (4–2).



♦ Továbbra is igaz Bognár György együttesére, hogy magasan a legtöbb gólt szerezte a bajnokságban, 35-öt, a második helyen holtversenyben az FTC és az MTK áll 30-cal.



♦ Bár a megfiatalított Vidi csak a táblázat második felében, a 7. helyen tanyázik, a tavaszt úgy kezdte, hogy legyőzte az akkor még listavezető Puskás Akadémiát (1–0). Az előző 4 bajnokijából 3-at megnyert – erre rajta kívül egyetlen másik csapat sem volt képes a mezőnyből.



♦ A tolnaiak otthon lényegesen veszélyesebbek, hiszen pontjaik több mint 70 százalékát vendéglátóként gyűjtötték be, 28-ból 20-at. A hazai tabellán egyedül a ferencvárosiak előzik meg őket, 6 győzelmük mellett 2-szer ikszeltek és csak a DVTK-tól kaptak ki (3–4).



♦ A fehérváriak eddig pocsékul szerepeltek idegenben, hiszen mindössze 5 pontot kapartak össze, vendégként az előző 6 meccsükből 5-öt elbuktak és csak Zalaegerszegen tudtak nyerni (1–0).



ETO FC GYŐR–ÚJPEST FC



♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, hiszen a két csapat 1937 óta már 138 bajnoki mérkőzést játszott, az örökmérleg 42 győri siker, 36 döntetlen, 60 újpesti győzelem.



♦ Bár a párharc hatalmas újpesti fölénnyel indult, a legutóbbi 17 bajnoki összecsapásukból már csak egyet tudtak megnyerni a IV. kerületiek, 2015 májusában otthon 1–0-ra, miközben a győriek 11-szer diadalmaskodtak.



♦ Ősszel nem esett gól az összecsapásukon, és ez sorozatban már a harmadik olyan bajnoki találkozó volt, amelyen az ETO nem tudott betalálni a lila-fehérek kapujába, bár közülük csak egyet vesztett el. A legutóbbi győri gól 2014 áprilisában Nemanja Andrics nevéhez fűződik, amely akkor 1–0-s diadalt ért.



♦ Győrben kereken 70-szer meccseltek az NB I-ben, ebből 30-szor nyertek a Rába-partiak, 17-szer az újpestiek, 23-szor pedig ikszeltek. A lila-fehérek legutóbbi idegenbeli diadalához egészen 2006-ig kell visszalapozni, akkor a DAC-pályán 3–0-s fővárosi siker született. Azóta az ETO Parkból 6-szor vesztesen tértek haza a fővárosiak és csak 2-szer húzták ki 0–0-val: 2009 júliusában és legutóbb, 2014 októberében.



♦ 2018 őszén a Magyar Kupában azért összejött az újpestieknek egy győri siker, bár a lila-fehérek 2–2 után csak a hosszabbításban, Obinna Nwobodo góljával tudták kiharcolni a továbbjutást az akkor NB II-es ETO ellen.



♦ Az újonc győriek szombaton értékes 1–1-et értek el Pakson, ez már a 7. döntetlenjük a bajnokságban, viszont az előző 9 bajnokijukból – a mezőnyben egyedüliként – csupán egyet tudtak megnyerni, a 16. fordulóban Felcsúton 3–0-ra.



♦ Továbbra is az Újpest kapta a legkevesebb gólt –15-öt – az NB I-ben, és a múlt heti diósgyőri 1–1-gyel már hétmeccsesre nyújtotta veretlenségi sorozatát – igaz, ezalatt 5 döntetlen mellett csak 2-szer tudott nyerni.



♦ Az ETO 2 győzelemmel, 2 iksszel és 5 vereséggel utolsó a hazai táblázaton, Győrben az előző 3 otthoni bajnokiját elbukta, legutóbb még november 2-án a Nyíregyháza ellen tartott otthon egy pontot.



♦ A lila-fehérek 4–2–3-as mérlegükkel a 4. helyet foglalják el a vendégtabellán, idegenben legutóbb október 26-án az MTK-tól kaptak ki 4–1-re, azóta 2-szer nyertek és 2-szer ikszeltek.



VASÁRNAP

ZALAEGERSZEGI TE FC–DIÓSGYŐRI VTK



♦ Az 55-ik mérkőzésük következik a legfelső osztályban, az örökmérleg nem is lehetne kiegyenlítettebb: 16 döntetlen mellett mindkét csapat 19 győzelmet tud felmutatni, ráadásul a gólkülönbség is 78–78.



♦ Az előző 7 találkozójukon egyszer sem ikszeltek, 5 a zalaiak sikerével zárult, és csak 2 a diósgyőriekével. Ősszel a DVTK Szatmári Csaba góljával nyert 2–1-re, aki a múlt héten az Újpest ellen egyenlített (1–1), majd nem sokkal később bokatörése miatt hosszú időre kivált.



♦ Február végén a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is összekerültek, az a találkozó a házigazda miskolciak 4–2-es sikerével zárult.



♦ A DVTK eddig 27 élvonalbeli bajnokit játszott Zalaegerszegen, és csak hármat tudott megnyerni – először 1975-ben (1–2), majd 2020 januárjában (1–3) és 2023 augusztusában (1–3). 2005 óta a 12 zalai bajnoki fellépéséről mindössze 4-szer tudott ponttal távozni (2 siker, 2 iksz). Legutóbb, március végén 5–1-re maradt alul Zalában, ez legnagyobb veresége a párharc során.



♦ A ZTE a tabella utolsó, majd első helyezettjével is játszott már tavasszal, pontot mégis csak az erősebbik ellenféllel, szerdán az FTC-vel szemben tudott szerezni (2–2), míg a KTE otthonában közel fél órás emberelőnye dacára is alulmaradt (0–1). Márton Gábor együttese az előző 5 bajnokijából csak egyet, a DVSC ellenit tudta megnyerni, és 4 ponttal 10. az ötmeccses formatáblázaton.



♦ A Diósgyőr az Újpest ellen hátrányból elért hazai 1–1-gyel kezdte a 2025-ös évet, így már 8 forduló óta őrzi veretlenségét (4 győzelem, 4 iksz) – ez a leghosszabb ilyen sorozat most az NB I-ben. A miskolci csapat életében legutóbb 2018 novembere és 2019 februárja között, Fernando Fernández edzősége alatt volt példa hasonló szériára.



♦ A Zalaegerszeg pontjainak több mint a háromnegyedét hazai pályán szerezte meg, 17-ből 13-at. Az otthoni mérlege 4 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, amellyel a középmezőny alján található.



♦ A DVTK házon kívül egy ponttal többet gyűjtött, mint saját közönsége előtt (16, illetve 15), és 4–4–1-es mutatójával vezeti a vendégtabellát. Egyedül az első idegenbeli fellépésén, augusztus 3-án Fehérváron kapott ki (1–3).



PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC



♦ Ez a tavasz csúcsrangadója, hiszen a második helyezett látja vendégül az éllovast. 2013 óta a két csapat 30. NB I-es összecsapása jön, az örökmérleg a zöld-fehérek jelentős fölényét jelzi, hiszen a felcsútiak 6-szor győztek, a ferencvárosiak 11-szer, míg 12-szer döntetlenre végeztek.



♦ Szeptember végén a Groupama Arénában a brazil Matheus Saldanha mesterhármasával 3–0-ra nyert az FTC, amely ennél nagyobb győzelmet csak kétszer, 2016 márciusában és 2019 februárjában aratott a párharc során, mind a kétszer 4–0 volt az eredmény. A Ferencváros ezzel a sikerrel megszakította a Puskás Akadémia elleni négymeccses bajnoki nyeretlenségi sorozatát (2 döntetlen, 2 vereség). Más kérdés, hogy azért közben is volt sikerélményük a zöld-fehéreknek, hiszen 2023 novemberében otthon a Magyar Kupában emlékezetes nagy csatában, hosszabbításban 4–3-ra verték meg az akadémistákat.

♦ A felcsúti csapat pályaválasztása mellett 13-szor találkoztak, és a leggyakoribb kimenetel az iksz volt, amely összesen 7-szer fordult elő, ebből 5-ször 1–1 lett. Négyszer győztek a hazaiak és mindössze kétszer a ferencvárosiak: 2015 áprilisában 2–1-re, majd 2022 októberében 4–2-re. A Pancho Arénában legutóbb, 2023 novemberében Kristoffer Zachariassen gólját Lamin Colley egyenlítette ki (1–1).



♦ A Puskás Akadémia aratta eddig a legtöbb győzelmet a bajnokságban, 11-et, viszont az összes csapat közül a legkevesebb döntetlent játszotta, mindössze kettőt. A tavaszt némi meglepetésre egy fehérvári 0–1-gyel indította, és az előző 3 bajnokiján ez a második veresége volt Hornyák Zsolt együttesének.



♦ Az FTC az MTK elleni hazai 0–0 után szerdán a második tavaszi – még az 5. fordulóból elhalasztott – bajnokiját is döntetlenre hozta Zalaegerszegen, így kettő találkozó után még nyeretlen az NB I-ben a télen érkezett vezetőedzőjével, Robbie Keane-nel. Hasonló rajtra legutóbb 2014 márciusában Thomas Dollal volt példa, vele csak az 5. bajnokin jött meg az első győzelem.



♦ A felcsútiak otthon 6 siker mellett a Diósgyőrrel és az Újpesttel ikszeltek és egyedül decemberben az ETO-val szemben maradtak alul 3–0-ra. Hazai pályán eddig csak a ferencvárosiak szereztek több pontot náluk.



♦ Az FTC idegenbeli mutatója 4–3–2, de a legutóbbi 4 házon kívüli bajnokijából csak egyet nyert meg, Nyíregyházán 1–0-ra.



♦ Hornyák Zsolt, a felcsútiak mestere Robbie Keane személyében 2019 nyara óta már sorrendben a hetedik ferencvárosi vezetőedző ellen fog meccselni. A zöld-fehérekkel szembeni bajnoki mérlege kiegyenlített, 4 győzelem, 8 iksz, 4 vereség, tehát most jöhet számára az 5. siker.

♦ Az FTC-ből 5 sárga lapja miatt hiányozni fog a góllövőlistát 9 találattal vezető Varga Barnabás, a párharc legtöbb meccsén, 26-on szereplő Dibusz Dénes, de az őszi találkozón triplázó és a hét közben még beteg Saldanha játéka is kérdéses.



A 19. FORDULÓ PROGRAMJA

Február 7. (péntek)

20.00: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport.) Vezeti: Vad II István

Február 8. (szombat)

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 9. (vasárnap)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

18.00: Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)