Az El-kiesés után Fehérváron törné meg itthoni rossz sorozatát a Ferencváros

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 21. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK



MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK



♦ Az előző bajnokság két újoncának ez lesz a 99. NB I-es összecsapása. Eddig a fővárosiak lényegesen eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 51 MTK-győzelem, 26 döntetlen, 21 DVTK-siker.



♦ Az előző 16 élvonalbeli találkozójukból – 8 MTK-győzelem és 7 iksz mellett – a miskolciak csak egyet tudtak megnyerni: 2018 novemberében Fernando Fernández irányításával 3–2-re győztek. Azóta 4 fővárosi siker és 4 döntetlen született, legutóbb, októberben Diósgyőrben 2–0-ra nyertek a kék-fehérek.



♦ A 2022–2023-as kiírásban az NB II-ben csaptak össze, akkor a Diósgyőr 3–0-ra, az MTK 4–2-re nyert házigazdaként.



♦ Az MTK pályaválasztása mellett kereken 50-szer találkoztak a legfelső osztályban, és a DVTK – 12 döntetlen mellett – csak 4-szer tudott győzni: 1980-ban 1–4, 1992-ben 1–2, 1997-ben 0–1, 2014-ben 0–2 volt az eredmény. Tavaly áprilisban 1–1-re végeztek, előtte 4-szer egy-egy góllal maradt alul a borsodi együttes.



♦ Közös a két csapatban, hogy a tavasszal még nyeretlenek: 1-szer ikszeltek és 2-szer kikaptak. A fővárosiak szereplése annyival rosszabb, hogy ők 2025-ben tétmeccsen még gólt sem tudtak szerezni.



♦ Az MTK legutóbb 5–0-ra maradt alul az utolsó helyezett Kecskemét otthonában. Horváth Dávid kinevezése óta ez volt a kék-fehérek negyedik ötgólos veresége. Korábban egyszer az FTC (1–6), kétszer a Puskás Akadémia (0–5 és 1–6) ütötte ki őket ilyen mértékben.



♦ Egymás után a második bajnokiját vesztette el a DVTK előnyről egy-egy kiesés ellen küzdő együttessel – a ZTE-vel, majd a Nyíregyházával – szemben úgy, hogy a mindent eldöntő gólt a hosszabbításban kapta. Ezt követően szerdán a klub közös megegyezéssel felbontotta Vladimir Radenkovics vezetőedző szerződését és az MTK ellen ideiglenesen a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója, az UEFA Pro-licences végzettségű Vincze Richárd irányítja a borsodi csapatot.

2024. augusztus 26.: Debreceni VSC – Szrdjan Blagojevics (szerb) helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15–16.: Kecskeméti TE – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: Debreceni VSC – Máté Csaba helyett Dombi Tibor

2024. november 11.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro (angol)

2024. december 31./2025. január 6.: Ferencvárosi TC – Pascal Jansen (holland) helyett Robbie Keane (ír)

2025. február 19.: Diósgyőri VTK – Vladimir Radenkovics (szerb) helyett ideiglenesen Vincze Richárd Edzőváltások a labdarúgó NB I 2024–2025-ös idényében

♦ Az MTK hazai mérlege 5 diadal, 2 döntetlen, 3 vereség, az FTC és a Puskás AFC után két hete a Debrecen távozott 3 ponttal az Új Hidegkuti-stadionból.



♦ A DVTK eddig házon kívül eredményesebb: vendégként eggyel több pontot (16, illetve 15), és hattal több gólt (17, illetve 11) szerzett, mint odahaza. Az idegenbeli mérlege 4–4–2, csak a Viditől és a ZTE-től kapott ki.

SZOMBAT



PUSKÁS AKADÉMIA FC–KECSKEMÉTI TE



♦ A tabella első és utolsó helyezettjének 12. egymás elleni találkozója következik az élvonalban. Az örökmérleg a felcsútiak felé billen: 5 Puskás Akadémia-diadal, 3 iksz és 3 kecskeméti győzelem. A gólátlag elég magas, 3.2 mérkőzésenként.



♦ Az előző 3 összecsapásukat úgy nyerte meg Hornyák Zsolt együttese (3–0, 2–1 és 3–0), hogy a felcsútiaktól Nagy Zsolt mindig betalált. Négy góljával – Horváth Krisztoferrel és Tischler Patrikkal holtversenyben – ő a párharc gólkirálya.



♦ Amikor a Puskás Akadémia volt a házigazda, 2-szer született hazai, 1-szer pedig kecskeméti győzelem, a 2 döntetlen közül pedig az elsőt 2013 novemberében Székesfehérváron játszották (2–2).



♦ Az előző 8 bajnokin Nagy Zsolt teljesítménye jelentősen meghatározta az akadémisták szereplését: azt a 6 meccset megnyerték, amelyen gólt szerzett (mindig egyet), viszont azt a kettőt elvesztették, amikor nem tudott betalálni (0–3 az ETO, majd 0–1 a Fehérvár ellen).



♦ Az ötpontos előnnyel listavezető Puskás Akadémia legutóbb Jakub Plsek 93. perces góljával győzött Debrecenben (2–1), és ebben a bajnokságban először sikerült hátrányból fordítania. A többi 5 alkalommal, ha a felcsúti csapat kapta a meccs első gólját, el is vesztette a mérkőzést.



♦ A KTE az előző körben otthon 5–0-ra kiütötte az MTK-t, és ezzel új klubrekordot állított fel, hiszen a lila-fehér gárda történetének ez az eddigi legnagyobb különbségű győzelme az élvonalban. Gera Zoltán együttese így már 7 találkozó óta nem kapott ki (3 győzelem, 4 döntetlen) – ez pedig a leghosszabb veretlenségi sorozat most az NB I-ben.



♦ A felcsúti csapat otthoni mérlege 7 diadal, 2 döntetlen, 1 vereség, ezzel második a hazai táblázaton és csak rosszabb gólkülönbségével szorul a Paks mögé.



♦ A Kecskemét utolsó előtti a vendégtabellán, viszont az előző 4 házon kívüli találkozóján nem veszített. Idegenben egyedül Győrben tudott győzni, mellette 3-szor ikszelt, 6-szor pedig kikapott.



PAKSI FC–DEBRECENI VSC



♦ Az eddigi 43 élvonalbeli találkozójuk alapján jelentős a DVSC fölénye, az örökmérleg ugyanis 8 paksi sikert, 16 döntetlent és 19 Loki-győzelmet mutat.



♦ A legutóbbi 6 találkozójukon mindhárom eredménytípus – tolnai siker, iksz, Loki-győzelem – 2-szer fordult elő. Októberben a Paks idegenben hatalmas, 5–0-s verést mért a debreceniekre. Háromgólosnál nagyobb különbség a párharc során ekkor alakult ki először a két együttes között.



♦ Az atomvárosban 5-ször született hazai siker, 11 iksz és 6 debreceni győzelem mellett. Tavaly márciusban úgy végeztek 1–1-re, hogy Dzsudzsák Balázs 3. perces találatát Papp Kristóf a 85. percben egyenlítette ki. Az előző 4 paksi találkozón ez volt a debreceniek egyetlen gólja. A Loki legutóbb 2022 márciusában, David Babunszki találatával (1–0) nyert idegenben a zöld-fehérek ellen.



♦ A Paks a bajnok FTC otthonában elért 2–0-s sikerrel feljött a harmadik helyre és 2025-ben még veretlen. Két győzelemmel és 1 döntetlennel áll s csak rosszabb gólkülönbségével szorul a KTE mögé a második helyre a tavaszi tabellán.



♦ Két tavaszi győzelme után megtorpant a DVSC, 1–0-ról egy 95. perces góllal kapott ki odahaza a Puskás Akadémiától és ismét kiesésre áll. Ez már a második eset volt a bajnokságban, hogy előnyről veszített, de csak az első Nestor El Maestróval a kispadon.



♦ A Paks 7–2–1-es mutatóval vezeti a hazai tabellát, ráadásul támadásban otthon a legtöbb gólt hozta össze a mezőnyben, 22-t. Eddig egyedül a DVTK távozott győztesen az atomvárosi stadionból (3–4).



♦ A Debrecen látogatóként az első, győri, majd a legutóbbi, MTK elleni budapesti meccsét tudta megnyerni, sőt, ezeken gólt sem kapott. Amikor betaláltak a kapujába, 8-ból csak 2-szer tudott döntetlent kiharcolni, 6-szor alulmaradt.



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ÚJPEST FC



♦ Éppen 25 mérkőzésük volt már az élvonalban, a fővárosiak fölénye elsöprő, az örökmérleg ugyanis 4 nyíregyházi siker, 6 döntetlen, 15 lila-fehér győzelem. Az újpestiek eddig összesen 48 gólt szereztek a szabolcsiak ellen, így szombaton meglehet a jubileumi 50. találatuk.



♦ A Szpari néhány nap híján 25 éve nem tudott nyerni a lila-fehérek ellen, hiszen a legutóbbi győzelmét még 2000. március 8-án, hazai pályán aratta ellenük (2–1). Sőt, a kelet-magyarországiak a párharc előző 9 felvonásából 8-at elvesztettek és egyedül 2010 áprilisában tudtak kiharcolni egy ikszet (2–2), szintén vendéglátóként. Az őszi találkozójukon nagyon közel voltak a gól nélküli ikszhez, de jött a portugál belső védő, André Duarte és a 90. percben belőtte az újpestiek győztes gólját.



♦ Nyíregyházán kiegyenlítettebb a mérlegük, 3-ször nyertek a hazaiak, 4-szer ikszeltek, 5-ször pedig a vendég újpestiek diadalmaskodtak. A Szpari otthonában legutóbb kilenc és fél éve, 2015 májusában meccseltek, és a már a 3. percben előnybe került lila-fehérek 4–2-es győzelmet arattak.



♦ Idénybeli második idegenbeli sikerét érte el múlt szombaton a Nyíregyháza Diósgyőrben, ahol Szlobodan Babics 91. perces fejes góljával szerezte meg a három pontot (2–1). Ezzel megszakította a négymeccses nyeretlenségi szériáját (1 iksz, 3 vereség) és már nem áll kiesésre.



♦ A Tom Lacoux piros lapja miatt a 75. percben emberhátrányba került Újpest a 82. percig még vezetett odahaza a ZTE ellen, mégis vesztesen jött le a pályáról, miután a zalaiak a 83. és a 94. percben elért góljukkal megfordították a mérkőzést (1–2). Ezzel két egymást követő bajnokiját is elbukta a lila-fehér gárda, ami korábban csak egyszer fordult elő vele az idényben, mégpedig rögtön az első két fordulóban.



♦ Az Újpest pontjainak éppen a felét zsebelte be vendéglátóként, a mérlege 3 győzelem, 5 döntetlen és 2 vereség (1–2 a Puskás Akadémia és a ZTE ellen). A 10 otthoni meccséből 6-on gólt sem kapott, ez egálban a legjobb a mezőnyben.



♦ A Szpari csaknem öt hónapos házon kívüli nyeretlenségének vetett véget legutóbb Diósgyőrben, ahol először szerzett gólt a 90. perc utáni hosszabbításban, ezzel ellépett a vendégtabella utolsó helyéről, a mérlege így már 2–1–7.

VASÁRNAP



ETO FC GYŐR–ZALAEGERSZEGI TE



♦ Eddig 76-szor rendezték meg az élvonalban a nyugat-dunántúli rangadót, amelyen a győriek valamivel sikeresebbek, ugyanis 28-at nyertek meg a zalaiak, 31-et az ETO, míg 17-szer ikszeltek. A gólkülönbséget tekintve a ZTE áll jobban (114–113).



♦ Az előző két évtizedben hatalmas a – legutóbbi 3 találkozójukon is győztes – győriek fölénye, hiszen a 16 NB I-es meccsükből csak egyen született ZTE-siker: 2010 szeptemberében, a Rába partján (0–1). Az ETO-sikerek száma ugyanakkor 9, a döntetleneké 6 volt ebben az időszakban. Ősszel hátrányból az utolsó 20 percben fordított 2–1-re a győri csapat, amely Zalaegerszegen aratta első idegenbeli sikerét ebben a bajnokságban.



♦ Az ETO házigazdaként 38-ból 21-szer megverte a ZTE-t, amely 10-szer ért el döntetlent a Rába partján, és mindössze 7-szer távozott győztesen onnan. Az előző 10 találkozójukon hazai diadal született, legutóbb, 2011 augusztusában 5–1-es, ami a győriek legnagyobb otthoni sikere ebben a párharcban.



♦ 2017 és 2019 között 4-szer csaptak össze az NB II-ben, ekkor 2 iksz mellett mindkét gárda egy-egy diadalt aratott. A máig utolsó győri tétmeccsükön, 2018 augusztusában nem esett gól.



♦ Mindkét csapat 7 pontot gyűjtött az előző 3 fordulóban, a győriek ráadásul gólt sem kapva nyerték meg a legutóbbi két mérkőzésüket.



♦ A ZTE először nyert egymás után 2 bajnoki meccset ebben a pontvadászatban, ráadásul hátrányból fordítva úgy, hogy az utolsó negyedórában egyenlített, majd a második, egyben győztes gólt a ráadásban hozta össze.



♦ A zalai együttes az előző 34 bajnokijából csak egyet – április végén a Puskás Akadémia ellen – tudott hátul 0-ra lehozni, ebben az idényben pedig mind a 20 alkalommal betaláltak neki az ellenfelek.



♦ Az ETO a Debrecennel egálban a legkevesebb pontot (11) gyűjtötte be hazai pályán, a mérlege 3 diadal, 2 iksz, 5 vereség. Legutóbb ötmeccses hazai nyeretlenségének vetett véget az Újpest elleni 3–0-s sikerével.



♦ A ZTE-nek csak a 10. próbálkozásra, a múlt héten Újpesten jött össze az első idegenbeli győzelem (2–1) ebben az idényben – 4 döntetlen és 5 fiaskó után.



FEHÉRVÁR FC–FERENCVÁROSI TC



♦ A 115. találkozójuk jön a legfelső osztályban, a párharcban az utóbbi években a zöld-fehérek domináltak, így az örökmérlegben is lényegesen jobban állnak: 28 Vidi-siker, 31 döntetlen, 55 FTC-győzelem.



♦ Az előző 13 találkozójukból 9-et nyertek meg a ferencvárosiak, 3-szor ikszeltek, és csupán egyszer – 2023 novemberében a Groupama Arénában – bizonyultak jobbnak a fehérváriak. Akkor Szabó Levente fejes gólja döntött (1–0). 2024-ben mindkétszer 2–0-s Fradi-siker született, az őszi odavágón Saldanha és Kady góljával úgy, hogy a zöld-fehérek Tosin Kehinde kiállítása miatt csaknem fél órát emberhátrányban voltak.



♦ Az FTC még a fehérváriak pályaválasztása mellett megrendezett bajnokikat tekintve is eredményesebb, hiszen 23-szor nyert, 21-szer ikszelt és csak 15-ször kapott ki a piros-kékektől. A Vidi otthon legutóbb lassan 5 éve, 2020 júniusában, Juhász Roland búcsúmérkőzésén tudta legyőzni a Ferencvárost (1–0), amely akkor már biztos aranyérmesként lépett pályára.

♦ Az előző 2 bajnokiját szerzett gól nélkül vesztette el a Fehérvár (0–2 Pakson, majd 0–1 otthon az ETO ellen), az egyetlen tavaszi győzelmét még a nyitányon aratta, viszont akkor éppen a listavezető Puskás Akadémiát verte meg 1–0-ra.



♦ A címvédő Ferencváros a plzeni 0–3-mal elbúcsúzott az Európa-ligától, az NB I-ben pedig tavasszal 4 mérkőzés óta nyeretlen, ráadásul úgy, hogy 2 döntetlen után az előző 2 bajnoki mérkőzését szerzett gól nélkül vesztette el (0–1 Felcsúton, majd 0–2 otthon a Paks ellen). Két egymást követő, 0-ra elbukott bajnokira előzőleg 2012 április-májusában, Détári Lajossal a kispadon volt példa a zöld-fehéreknél (0–2 Fehérváron, majd 0–2 otthon a Pápa ellen). Az pedig legutóbb 2014 márciusában, Thomas Doll kinevezése után fordult elő, hogy az első 4 tavaszi NB I-es meccséből egyet sem tudott megnyerni az FTC. Akkor 3 iksz és 1 vereség után csak az 5. bajnokin, a Pápa ellen jött meg az első siker, de onnantól kezdve már mind a 9 NB I-es meccsüket megnyerték a zöld-fehérek, akik a hazai találkozóikat abban az évben a Puskás Ferenc Stadionban játszották.



♦ Az NB I-ben jelenleg a Vidire igaz a leginkább, hogy pontjai túlnyomó részét otthon gyűjti be, hiszen 24-ből 19-et szerzett vendéglátóként, vagyis csaknem a 80 százalékát. A hazai mérlege 6 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség. Az Újpesttől és ETO-tól is úgy kapott ki otthon 1–0-ra, hogy a szünetben még döntetlenre állt.



♦ A Fradi idegenbeli mérlege 4 diadal, 3 iksz, 3 vereség, és az előző 5 vendégfellépéséből csupán egyet tudott megnyerni, Nyíregyházán is elég nyögvenyelősen, Varga Barnabás 83. perces góljával győzött 1–0-ra.



A 21. FORDULÓ PROGRAMJA

Február 21. (péntek)

20.00: MTK Budapest–DVTK (Tv: M4 Sport)

Február 22. (szombat)

14.30: Puskás Akadémia–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 23. (vasárnap)

15.30: ETO FC Győr–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Fehérvár FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)



AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Puskás Akadémia 20 13 2 5 32–20 +12 41 2. Ferencvárosi TC 20 10 6 4 30–21 +9 36 3. Paksi FC 20 10 4 6 39–31 +8 34 4. Diósgyőri VTK 20 8 7 5 28–26 +2 31 5. MTK Budapest 20 9 3 8 30–30 0 30 6. Újpest FC 20 7 7 6 23–20 +3 28 7. ETO FC Győr 20 6 7 7 28–27 +1 25 8. Fehérvár FC 20 7 3 10 25–28 –3 24 9. Zalaegerszegi TE 20 6 5 9 26–29 –3 23 10. Nyíregyháza Spartacus 20 6 4 10 24–33 –9 22 11. Debreceni VSC 20 5 4 11 31–40 –9 19 12. Kecskeméti TE 20 4 6 10 18–29 –11 18