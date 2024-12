Pascal Jansen elnézést kért a szurkolóktól a debreceni vereség után

Pascal JANSEN, a Ferencváros vezetőedzője

– Mi történt az első negyedórában?

– Ez számomra is felfoghatatlan. Az egyik legrosszabb meccsünk volt a szezonban. Nem először fordul elő hasonló, hogy gyorsan kaptunk gólokat, ráadásul elkerülhető gólokat, mi több, most emberhátrányba is kerültünk.

– Mintha a kiállítás rázta volna fel a csapatát…

– Emberhátrányban az első félidő végén a jobbik arcát mutatta a csapat, ám amit ekkor felépítettünk, azt elrontottuk a második játékrész elején

– Meglepte valamivel a DVSC?

– Semmi meglepő nem történt, erre készültünk. Kielemeztük a Debrecent, tudtuk, mit játszik az új edzőjével, s azt is tudtuk, hogy hazai pályán agresszívan kezd majd. Mégis így alakult…

A holland szakember az M4 Sportnak elárulta, hogy nincs megelégedve a hazai teljesítményükkel.

„A nemzetközi mérkőzéseken jól teljesítünk, de azt a lehetőséget a hazai bajnokságban kell kiérdemelnünk. A szurkolóink három órát utaztak, hogy velünk legyenek és buzdítsanak minket Debrecenben, de mi cserben hagytuk őket. Nekik is üzenem, mélységesen sajnáljuk, amit ma a csapattól láttak, velem az élen. Ezen nagyon gyorsan változtatnunk kell.”

Az M4 Sportnak nyilatkozott a mérkőzésen duplázó Brandon Domingues is.

„Múlt héten nagyon mérges voltam, de most, hogy a Ferencváros ellen sikerült nyernünk, nagyon boldog vagyok. Nagy csapat ellen játszottunk, motiváltak voltunk és úgy léptünk a pályára, hogy nincs vesztenivalónk. Kicsit hátradőltünk a piros lap után, de sikerült ebből visszajönnünk, és megnyertük a mérkőzést.”