A BL-főtáblás Dinamo Zagreb vinné a Ferencváros válogatott légiósát – sajtóhír

A Germanijak beszámolója szerint a Dinamo már két játékossal is felvette a kapcsolatot a téli erősítések reményében: közülük az egyik a Ferencvárost erősítő Eldar Civic, aki 2019 óta szerepel a zöld-fehér együttesben és a jelenlegi keretben a legrégebbi légiósának számít. A portál felhívta a figyelmet arra, hogy Civicet öt évvel ezelőtt már vitte volna a Dinamo, akkor Nenad Bjelica szemelte ki magának, és most is a klubhoz szeptemberben visszatérő vezetőedző kérésére érkezne a játékos.

Ahogy arra a Germanijak is emlékeztetett a cikkében, Civic szerződése az idény végén lejár a Ferencvárosnál, a Dinamo pedig ezt kihasználva állítólag már fel is vette vele a kapcsolatot.

A 28 éves Civic eddig 172 tétmérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, öt bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett, egyszer pedig a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelt.

Érdekesség, hogy egy korábbi Ferencváros-játékos már a Dinamo keretét erősíti, a marokkói Samy Mmaee idén nyáron érkezett a zágrábi együtteshez.