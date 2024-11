A válogatott szünet után folytatódik az NB I!

Szombaton és vasárnap egyaránt három-három találkozót rendeznek a magyar élvonalban: a szombati játéknap legérdekesebb találkozójának a Fehérvár – Újpest mérkőzés ígérkezik, ahol Bartosz Grzelak első ízben látogat korábbi csapatának otthonába az Újpest vezetőedzőjeként. Szezonbeli első egymás elleni összecsapásuk biztosan emlékezetes maradt a svéd tréner számára, hiszen éppen a Fehérvár ellen aratta első sikerét a lila-fehérekkel, ráadásul 4-1-gyel küldték haza a fehérváriakat augusztusban. Az Újpest akkor már az első félidőben 3-0-ra vezetett légiósai vezérletével: a góllövőlistát vezető Matija Ljujic és Fran Brodic mellett – aki ekkor szerezte első újpesti gólját – Joao Nunes is betalált a nyitó játékrészben. Bár a fővárosiak jelenleg is egy három meccs óta tartó veretlenségi szériában vannak, a gólszerzéssel mostanában meggyűlt a bajuk, az említett három mérkőzésen mindössze két gólt szereztek, ráadásul Ljujic legutóbb október elején a ZTE ellen volt eredményes, és Brodic is azon a mérkőzésen talált be utoljára.

Fehérvár – Újpest – Gólszám 2,5