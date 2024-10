Borbély Balázs a Fradi-meccs előtt: Nem az a célunk, hogy beálljunk védekezni

Igencsak belelendült az ETO.

A győri csapat hat tétmérkőzés óta veretlen, ezek közül négyet megnyert (egyet a Mol Magyar Kupában), az előző öt bajnokiján 11 pontot szerzett, ami a Paks, a Ferencváros és az Újpest mögött a negyedik legtöbb ebben az időszakban. A javuló formának köszönhetően a középmezőnybe kapaszkodott fel, ami óriási fordulat azután, hogy voltak, akik négy fordulót követően a biztos kiesők közé sorolták. Persze, a legnagyobb erőpróba vasárnap délután vár az ETO-ra, a 11. forduló záró meccsére a Ferencváros érkezik az ETO Parkba. A kilencedik kerületiek több mint tíz év után játszanak bajnoki meccset a győri stadionban, ám a két csapat találkozott itt a 2022-es Mol Magyar Kupa elődöntőjében, akkor sokkal rosszabb állapotban lévő kerettel 4–1-es vereséget szenvedtek a hazaiak. Borbély Balázs elmondta, hogy az ETO vasárnapi felfogását erősen befolyásolja a minőségi Fradi-keret.

„A DVTK és az Újpest ellen sem úgy léptünk pályára, hogy betoljuk a buszt – mondta lapunknak az ETO FC Győr vezetőedzője. – Más kérdés, hogy ezek a csapatok rákényszerítettek minket a mély védekezésre. Valószínű, hogy a Ferencváros ellen is így lesz, hiszen minőségi csapat az ellenfél, de nem célunk, hogy beálljunk védekezni. A fővárosiak térfelén is meg akarjuk nehezíteni a dolgukat, és amennyit csak lehet, birtokolni szeretnénk a labdát. Nem hiszem, hogy Pascal Jansen átállna a kétcsatáros játékra, és változtatna a 4–2–3–1-es, stabil formációján.”

Az ETO Borbély Balázs irányításával mindig „felszívta magát” a rangadókra. A Vasas elleni, gyakorlatilag feljutásról döntő tavaszi találkozón (3–2) a kíméletlen helyzetkihasználás mellett hátul kőkemény, határozott belépők jellemezték a csapatot, s így történt ez a Fehérvár elleni 3–1-es siker alkalmával is.

„Nem gondolnám, hogy a szokásosnál nagyobb agresszivitás jellemezne minket ezeken a meccseken, nem kérek ilyet külön, mindössze a kellő, megengedett kereteken belül. Lehet, hogy ilyenkor a felfokozott lelkiállapot és hangulat jobban motiválja a játékosokat, hogy még gyorsabban odaérjenek, és teljes testsúllyal belevessék magukat a párharcokba.”

Márpedig az ETO FC Győr–Ferencváros mérkőzésen a hangulat várhatóan pazar lesz, kevesebb mint egy nap alatt elfogyott minden jegy. Igaz, csak technikai telt ház lehet a győri stadionban, mert a keleti lelátója a Questor-csőd óta nincs olyan állapotban, hogy nagy tömeg helyet foglalhasson rajta. Az ETO mind a négy bajnoki címének történetében fontos szerepet játszott az FTC, ám Borbély Balázs szerint a csapatnak és az edzői stábnak sem okoz gondot az érzelmi töltet, valamint az ellenfél rangja.

„Ma teljesen más a helyzet, mi a Ferencvárossal ellentétben nem a bajnokság megnyeréséért harcolunk, hanem a biztos bennmaradásért. A játékosok kilencven százaléka nem is ismeri a párharc történelmi hátterét, így nincs ilyen érzelmi töltet. Tudjuk, hogy elfogyott az összes jegy, és azt is, hogy Magyarország legjobb csapatával játszunk. Az edzői felkészülés során elsősorban a Fradi NB I-es meccseit vesszük figyelembe, nem abból indulunk ki, hogyan szerepel Európában. Természetesen ezeket a találkozókat is elemeztük, de a magyar meccsek képzik az összehasonlítás alapját.”