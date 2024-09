Rangadók hétvégéje – FTC–Puskás Akadémia és Fehérvár–Paks mérkőzések a Tippmixprón!

Az NB I-es mérkőzések kapcsán érdemes figyelni a Tippmixpro aktuális szuper oddsait, és a Tippmixpro legújabb, Korai kifizetés ajánlatát is, amivel akkor is nyertes lesz a fogadásod, ha az általad győztesnek tippelt csapat a mérkőzés rendes játékidejében bármikor kétgólos előnybe kerül – függetlenül attól, hogy később mi lesz a végeredmény! Emellett az Őszi foci Oddspiramis ajánlat feltételeinek megfelelve is növelheted várható nyereményed összegét.