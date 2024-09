NB I: Ferencváros–Puskás Akadémia

NB I

8. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC 0–0 – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna. V: Bogár

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ Ez az őszi szezon csúcsrangadója, hiszen a második látja vendégül az éllovast, ráadásul azonos pontszámmal állnak és az egy meccsel többet játszó felcsútiak csak több szerzett góljukkal tanyáznak a tabella tetején.

♦ Eddig 28-szor csaptak össze az élvonalban, az örökmérleg 10 ferencvárosi siker, 12 döntetlen, 6 felcsúti diadal. A bajnokikat tekintve az FTC 4-es nyeretlenségi szériában van a felcsútiakkal szemben (2 döntetlen, 2 vereség), a Magyar Kupában viszont tavaly novemberben emlékezetes nagy csatában, hosszabbításban 4–3-ra a zöld-fehér gárda győzött.

♦ Amikor a Fradi volt a pályaválasztó, 8-szor született hazai siker, és 5 döntetlen mellett mindössze 2-szer győztek a felcsútiak, mindkétszer 2–1-re: először tavaly márciusban, az FTC Leverkusen elleni két Európa-liga-meccse között, majd augusztusban, amikor Máté Csaba volt a vezetőedző. Ha most is a felcsútiak győznek, a Puskás Akadémia lesz az első vendégcsapat, amely bajnokin háromszor is nyerni tud a Fradi ellen a Groupama Arénában.

♦ A Ferencváros 5 mérkőzés után még hibátlan a bajnokságban, legutóbb két éve, Sztanyiszlav Csercseszovval kezdett így, akkor sorozatban 6 diadal után Kecskeméten szakadt meg a sorozata.

♦ A Puskás Akadémiának eggyel több mérkőzésből van ugyanúgy 15 pontja, a felcsútiak is 5-ször nyertek és egyedül Pakson maradtak alul (1–2), néhány nappal a Fiorentina elleni 120 perces Konferencialiga-visszavágó után.

♦ A statisztikai elemzéssel foglalkozó Sofascore portál szerint az NB I őszi szezonjában a két csapat összesített teljesítményindexe csak minimális eltérést mutat (PAFC: 7.07, FTC: 7.06).

♦ A Fradi az ősszel mindhárom hazai bajnokiját egygólos különbséggel nyerte meg, otthon 2024-ben még veretlen, legutóbb április 20-án, a Kisvárda ellen vesztett pontot (0–0).

♦ A PAFC mindhárom házon kívüli NB I-es meccsén szerzett és kapott is gólt. A két fővárosi találkozóját megnyerte (2–1 az Újpest, 3–1 az MTK ellen), a vidékit azonban elbukta Pakson. Budapesti bajnoki mérkőzést legutóbb 2023 márciusában a Honvéd ellen vesztett el (1–2).

