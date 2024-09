Kétgólos előnynél korai kifizetés a Tippmixprón – az NB I mérkőzéseire is fogadhatsz az új funkcióval!

Fogadj az ajánlatban elérhető bajnokságok vagy nemzetközi kupasorozatok bármelyik mérkőzésének győztesére a mérkőzés kezdete előtt az „1X2 – Rendes játékidő” piacon, és amennyiben az általad győztesnek vélt csapat a meccs során kétgólos előnyre tesz szert (2-0, 3-1, 4-2, stb.), tipped a meccs lefújása előtt, a végeredménytől függetlenül nyertesként kerül kiértékelésre. Például, ha az Anderlecht – FTC El-találkozó kezdete előtt a zöld-fehérek győzelmére teszel fogadást, és az FTC a meccs folyamán kétgólos előnybe kerül, tipped akkor is nyertes lesz, ha végül az Anderlecht nyeri a mérkőzést. Utóbbi esetben természetesen azok a fogadások is nyertesként lesznek kihirdetve, amelyek az Anderlecht győzelmére érkeztek.

A korai kifizetés többes kötésben, kombinációban és Fogadáskészítővel megtett szelvényen is elérhető, ebben az esetben – ahogy az megszokott – a megfelelő számú kimenetelnek kell nyertessé válnia ahhoz, hogy tippsoroddal nyereményt érj el. További részletek a Tippmixprón!

Az NB I mellett az európai topligák – a Premier Liga, a spanyol bajnokság, a Serie A, a Bundesliga 1. és a francia élvonal – mérkőzéseire, valamint az európai kupasorozatok – BL, EL, KL – találkozóira is elérhető a Tippmixprón a Korai kifizetés funkció. A magyar csapatok meccsei közül elsőként a fent említett Anderlecht – FTC EL-főtáblás találkozó kapcsán vehető igénybe a korai kifizetés, de már a hazai élvonal következő fordulójának minden mérkőzésénél is elérhető ez a funkció az „1X2 – Rendes játékidő” fogadási lehetőség esetében. A Korai kifizetésben érintett fogadási lehetőség mellett jelzés is található, ez a jelölés pedig a Fogadószelvényeden is megtalálható, a Naplódban viszont csak akkor, ha a korai kifizetés érvényesült (a nyertesnek tippelt csapat a rendes játékidőben bármikor kétgólos előnyre tett szert).

Ugyan az NB I-ben a Magyar Kupa aktuális fordulója miatt még nem rendeznek mérkőzéseket a héten, de a topligákban több légiósunk is érdekelt lesz a hétvégén: a Premier Ligában Szoboszlai Dominik csapata a Nottingham ellen lép pályára hazai pályán, míg Kerkez Milosék szintén saját közönségük előtt mérkőznek meg a Chelsea-vel. A Bundesligában a Sallai Rolandot soraiban tudó Freiburg a Bochum ellen lép pályára, míg Lipcsében „magyaros” rangadóra kerül sor: Schäfer András csapata, az Union Berlin látogat Gulácsiékhoz. Az olasz élvonal hétfő esti mérkőzésén pedig Balogh Botond csapata, a Parma fogadja az Udinesét.

Keresd a Korai kifizetés jelzéssel ellátott piacokat a Tippmixpro kínálatában!