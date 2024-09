A Ferencváros és az Újpest uralta a magyar játékospiacot a nyáron

„A nyári átigazolási szezon egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a külföldi játékosok mellett a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a nyugat-európai kereslet az NB I-ben játszó magyarok iránt is. Gondolhatunk itt Csoboth Kevin svájci, Lisztes Krisztián és Szabó Levente németországi vagy Schön Szabolcs, Szűcs Kornél és Tóth Balázs angliai szerződésére. Az elmúlt évek első Eb-szereplése után, 2016-ban sokan azt gondolták, hogy a játékospiacon is változás állhat be, és a korábbiaknál jóval több magyar játékos állhat légiósnak, kerülhet erősebb bajnokságba. Ez azonban csak egy folyamat eredményeként valósulhat meg. Most, hogy a válogatott három Eb-n is szerepelt, a Ferencváros pedig folyamatosan bejut a csoportkörbe az európai kupákban, már bízhatunk abban, hogy egyre nagyobb nemzetközi figyelem hárul az NB I-es mérkőzésekre, csapatokra, és tényleg piaci áttörés tanúi lehetünk. Abban az értelemben szintén, hogy egyre jobb áron tudnak játékosokat eladni az NB I-es csapatok. Említhetjük a Fradiból Marquinhos példáját, de ide sorolhatjuk a DVSC-től 1.5 millió euróért topligába, a Lensba igazoló nigériai Hamzat Ojedirant. Sőt, már az arab országokban is figyelemmel követik a bajnokságunkat, Antonio Mance Katarba, Szappanos Péter Szaúd-Arábiába szerződött. Érkezési oldalon pedig az láthatjuk, hogy olyan, más országban már bizonyító, értékes futballisták választják az NB I-et, mint a Ferencvárosba szerződő brazil Kady, a Dinamo Zagrebtől Újpestbe igazoló horvát Fran Brodic, de jó példa az MTK Budapest szlovák gólkirálya, Róbert Polievka. Az is üdvözítő, hogy a magyar klubok külföldön szereplő válogatott vagy válogatott kerettagságig már eljutó magyar játékosokra is hajlandók áldozni, gondolok itt újpesti részről Horváth Krisztoferre vagy a Ferencvároshoz hazatérő Szalai Gáborra. Továbbá azért is nagyon bizakodó vagyok a jövőt illetően, mert Dénes Vilmos, Kovács Patrik vagy éppen Pető Milán személyében olyan figyelemre méltó fiatal tehetségek is megkapják a lehetőséget a bizonyításra, akik erősíthetik azt a folyamatot, hogy az NB I-re tényleg érdemes odafigyelni!”