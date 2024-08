A Midtjyllandtól érkezhet a Fradi következő szerzeménye – sajtóhír

A dán sportlap a saját forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy a 27 éves játékost a magyar bajnok kivásárolja szerződéséből, s hamarosan az orvosi vizsgálatokra is sor kerül majd. A már említett forrás szerint a Fradi már az előző idényben is figyelte Gartenmannt, aki kölcsönben 45 tétmeccsen lépett pályára a skót Aberdeenben, s emellett három gólt is szerzett. A holland Heerenveen utánpótlásában nevelkedő bekk a nyári felkészülési időszakot a Midtjyllanddal csinálta végig, pályára lépett a Schalke ellen 4–2-re megnyert felkészülési meccsen is, de a „farkasok” bajnoki keretébe már nem került be, s a Fradi elleni BL-selejtezős párharcot is kihagyta.

A 27 éves, jobblábas Gartenmann (2022-es leigazolása óta összesen 34 tétmeccsen játszott a dán bajnok színeiben) szerződése 2025 nyarán jár le, így a Midtjyllandnak „muszáj” túladnia a létszámfelettivé váló játékoson.

A hírrel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost, ha érkezik reakció, frissítjük cikkünket.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: Stefan Gartenmann (dán, FC Midtjylland – Dánia)

Távozók: Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Iyinbor Patrick (kecskeméti kölcsön után Vasas FC), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Marquinhos (José Marcos Costa Martins, brazil, Szpartak Moszkva – Oroszország), Samy Mmaee (belga-marokkói, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, Toronto FC – Kanada, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Halmai Ádám (Soroksár), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Gaziantep – Törökország), Mergl Szabolcs (Soroksár, ismét kölcsönbe), Nagy Olivér (kecskeméti kölcsön után Soroksár), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Myenty Abena (suriname-i, Szpartak Moszkva – Oroszország), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Amer Gojak (bosnyák)