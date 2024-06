Sportszergyártót váltott a Ferencváros

Mint a klub honlapján hangsúlyozták, az új csapatruházat teljesen egyedi lesz, az FTC történelme, hagyományai és szimbólumai inspirálta grafikai elemeknek köszönhetően, amelyeket úgy alkottak meg, hogy a labdarúgók és a szurkolók identitását és összetartozási érzését kifejezzék.

„Seneca ókori filozófus találó gondolata szerint nem az élet hossza számít, hanem a minősége. A Macron sportszergyártó cégcsoporttal kötött szerződés azért is fontos a Ferencvárosi Torna Clubnak, mert ismét egy olyan partnerrel lép szövetségre, amely márka garantálja a kiváló minőséget. Biztos vagyok benne, hogy a Macronnal közös együttműködésünknek is köszönhetően komoly sikereket fogunk elérni hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Tesszük ezt majd egy gyönyörű szerelésben, amely meglátásom szerint az utóbbi időszak legszebb Fradi-meze. Büszkék vagyunk az elért eredményeinkre. Ezzel tudjuk leginkább megszolgálni a bizalmukat, a támogatásukat. Természetesen a célunk továbbra is az, hogy a klub minél sikeresebb legyen. Megtisztelő számunkra, hogy egy világszerte ismert és prémium sportszermárka úgy döntött, hogy kiemelten támogatja a Ferencváros működését. Mostantól a Fradiban minden Macron!” – mondta Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke.

„A magyar labdarúgás legnagyobb múltú klubja csatlakozik a Macron családhoz, és nagy örömmel vágunk neki ennek az új kalandnak ezzel a hosszú távú partnerséggel – nyilatkozta Gianluca Pavanello, a Macron vezérigazgatója. – Elég egy pillantást vetni a Ferencváros trófeáira, hogy megértsük a klub versenyszellemét, és ez nagyszerű ösztönzés lesz számunkra, hogy olyan felszereléseket készítsünk, amelyek kifejezik a Zöld Sasok identitását, és a játékosokat és a legszenvedélyesebb szurkolókat is büszkévé tegyék" – tette hozzá.