KTE: győri csatár és barcikai védő a kiszemeltek között – NS-infó

A Kecskeméti TE ebben az átigazolási időszakban is folytatja azt a stratégiáját, hogy alacsonyabb osztályban már bizonyító fiataloknak ad lehetőséget az NB I-ben. A klub a Facebook-oldalán már közölt egy képet az első nyári szerzeményről, aki információink szerint akár a Kazincbarcika belső védője, Papp Milán is lehet, akivel már megegyezett a vezetőség, hogy a KTE-nél folytatja a pályafutását. A Puskás Akadémiánál is nevelkedett védő tavaly igazolt Győrből Kazincbarcikára, ebben az idényben 25 NB II-es meccsen két-két gólt és gólpasszt ért el.





A KTE tárgyal az ETO FC Győr 22 csatárával, Farkas Balázzsal is, aki a több lehetőség reményében távozhat a győriektől, ugyanis ebben az idényben csak öt NB II-es meccsen játszott, az idény hajrájában, viszont így is szerzett három gólt.

A kecskemétiek sportigazgatója, Tóth Ákos megkeresésünkre nem cáfolta értesüléseinket.

FRISSÍTÉS: A hírünk megjelenése után nem sokkal a Kecskemét be is jelentette Papp Milán szerződtetését.

