Női futball Eb: legyőzték a házigazdát a hatékony norvégok

Nyitóünnepség, telt ház – ez fogadta a házigazda Svájcot és Norvégiát a 2025-ös női labdarúgó Európa-bajnokság második mérkőzésén. A hazaiak nem is teketóriáztak sokat, és szinte az első perctől kezdve domináltak skandináv ellenfelükkel szemben, az első félidőbe nyolcszor lőttek kapura, s ebből ötször el is találták a „célterületet”. Tulajdonképpen senki nem is lepődött meg azon, hogy a svájciak a 28. percben megszerezték a vezetést: Nadine Riesen akciózott a bal oldalon, középre passzolt Smilla Vallottónak, aki ugyan nem tudta birtokba venni a labdát, ám a norvégok röviden tisztáztak elől, Riesen lecsapott a lecsorgóra, és a hosszú felső sarokba lőtt.

A második félidőre az első játékrészben a labdát leginkább csak nyomozó északiak kissé leszántabban és agresszívebben jöttek ki, s mint a védekezésre kényszerülő csapatok általában, a kontráikkal, illetve pontrúgásaikból igyekeztek veszélyeztetni. Az ezúttal fehér mezben játszó norvégok erőfeszítéseinek meg is lett az eredménye: az 54. percben Vilde Böe Risa balról ívelt be szögletet, középen remek ütemben emelkedett a csapatkapitány Ada Hegerberg, és szép fejessel egyenlített. Sőt, négy perccel később már Pia Sundhagen tanítványai vezettek, miután Caroline Graham Hansen Hegersbergnek szánt passzát a menteni igyekvő svájci Julia Stierli a saját kapujába továbbította.

Arról, hogy a hazaiak frusztrációja teljes legyen Hegerberg gondoskodhatott volna, ám a svájci Geraldine Reuteler szabálytalansága miatt megítélt büntetőt a kapu mellé küldte. Így a hajrát önmagának tette nehézzé magának a skandináv csapat, de végül sikerült kibekkelnie a hátralévő időt, és 2–1-es győzelemmel kezdte a tornát.

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Svájc–Norvégia 1–2 (Riesen 28., ill. Hegerberg 54., Stierli 58. – öngól)

KORÁBBAN

Izland–Finnország 0–1 (Kosola 70.)

Kiállítva: Antonsdóttir (58., Izland)