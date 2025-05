Jakab Máté: Lehetőségként fogjuk fel ezt a nyarat

Új korszak kezdődött a magyar női 3x3-as válogatottnál, amelyet Jakab Máté irányít szövetségi kapitányként (munkáját a Tarr KSC Szekszárd edzője, Magyar Bianka is segíti). A nemzeti csapat mellett korábban éveken át dolgozó edző idén kipróbálhatta magát az Egyesült Államok 3x3-as bajnokságában, az Unrivaledben is, vagyis nagy tapasztalata van a sportágban. A válogatott bő kerete a Pasaréti úton, a Vasas sportcentrumában készült és készül a nyár eleji megméretésekre, amelynek legfontosabb eleme a jövő hétvégi bukaresti Európa-bajnoki selejtező, ahol Görögországgal, Szerbiával, Törökországgal és Ukrajnával kerültek egy csoportba a mieink (összeállításunk: Kiss Virág, Lelik Réka, a visszavonulása ellenére visszatérő Papp Klaudia, Turner Yvonne), erre ezen a hétvégén szlovákiai tornával hangolnak. Az edzésekre játékvezetőket is hívott a stáb, volt már vendég Csabai-Kaskötő Brigitta és Montgomery-Tóth Cecília, hogy a játékosok megismerhessék a nemzetközi sztenderdeket, amikhez alkalmazkodniuk kell a pályán. Mivel öt ötben idén nem játszik tétmérkőzést nemzeti együttesünk, több kulcsjátékos is segítheti a 3x3-as válogatottat. A foglalkozások intenzitása nagy (van benne kondi, egyéni képzés, videózás, csapat- és dobóedzés), és mivel egyre melegebb lesz, egyre nagyobb erőkifejtést is igényel legjobbjainktól.

„Szlovákiában két csapatot is tudunk versenyeztetni, a world series-eseményeken csak egy csapattal vehetünk részt – mondta lapunknak Jakab Máté. – A június végi világbajnokságra más összeállításban megyünk majd, mint az Eb-selejtezőre, igyekszünk ezt a nyarat lehetőségként felfogni, és örülünk, hogy mindenkinek esélyt adhatunk arra, hogy kipróbálja magát a 3x3-ban, és mi megállapíthatjuk, a jövőben ki lehet hasznos tagja a csapatnak. Nagyon érdekes itt az edző szerepe, a mérkőzés közben sokkal kisebb hatása van a rotációra, a játékokra, az edzéseken viszont felértékelődik a jelentősége, ebből a szempontból a tenisszel hasonlítanám össze. Örülök a szövetségi kapitányi felkérésnek, régóta kacsingattam a vezetőedzői pozíciók felé, ez volt a motivációm, úgyhogy nagyon élvezem a szerepkört, szenzációs stábom van. Az eddigi tornákról alkotott képem felemás, legutóbb megvertük a franciákat, ami nagy fegyvertény, utána viszont kikaptunk Mongóliától, noha azt a meccset pusztán tehetségből meg kellett volna nyernünk. Többen most próbálják ki magukat először ebben a sportágban, össze kell még csiszolódnia a társaságnak, ugyanakkor az Eb-szereplés kiharcolása egyértelmű célunk.”