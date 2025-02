Simán megnyerte elhalasztott meccsét a Győr, élre állt a női kosár NB I-ben

Brutálisan bekezdett a Győr, hiszen az első negyedet 27–4-re megnyerte, s a 15. percben már 30 ponttal vezetett. Ezt követően már nem nőtt ilyen ütemben tovább a különbség, a soproni csapat kicsit hatékonyabban tudott támadni. A hazaiaknak az is simán belefért, hogy az utolsó játékrészt elveszítették, így is 43 pontos különbséggel nyertek, és ismét vezetik a tabellát. Győri részről Darcee Garbin 20, Kiss Virág 17 pontig jutott, míg a vendégeknél Kovács Georgina volt a legeredményesebb 18 ponttal, de Jovana Jevtovics is dobott 16-ot.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

14. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

SERCO UNI GYŐR–DARAZSAK SPORTAKADÉMIA 94–51 (27–4, 22–16, 27–11, 18–20)

Győr, 100 néző. V: Fodor, Rácz, Szilágyi

GYŐR: Ruff-Nagy 6, DOMBAI 12, Bach 8/6, Ács 2, GARBIN 20/6. Csere: Mészáros 3/3, GOREE 13/3, KISS V. 17/3, Angyal 7/3, Dubei 6/6. Edző: Cziczás László

SOPRON: KOVÁCS G. 18/9, Völgyi 2, Horváth B. 3, Sinka-Pálinkás 6, JEVTOVICS 16. Csere: Gergő 2, Csaplár-Nagy 4, Toman, Szikszai. Edző: Szrdjan Radulovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 11–2. 8. p.: 23–4. 13. p.: 34–8. 16. p.: 43–10. 18. p.: 43–16. 24. p.: 61–23. 27. p.: 65–25. 33. p.: 79–38. 36. p.: 87–45

MESTERMÉRLEG

Cziczás László: – A felkészülésnél megéreztük a válogatottban szereplők hiányát, de a mérkőzés közben már megfelelő szintre tudtuk emelni az agresszivitást a szimpatikusan küzdő soproniak ellen. Háromnapi előkészület után reméljük, jó mérkőzést játszunk vasárnap az NKA Universitas Pécs ellen.

Szrdjan Radulovics: – Illúzió volt részünkről a helytállás reménye, az eredmény a realitást tükrözi. Idegesen kezdtünk, sok helyzetet hibáztak el a játékosok, de ezekből lehet tanulni, ezért folytatjuk a munkát.