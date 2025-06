Klub-vb: bemutatkozó meccsén máris csapata vezére volt Jorginho

Remekül debütált új csapatában Jorginho. A brazíliai Imbitubában született 57-szeres olasz válogatott védekező középpályás az Espérance Tunis ellen 2–0-ra megnyert klubvilágbajnoki mérkőzésen viselte először a Flamengo skarlátvörös-fekete mezét, s amellett, hogy remek mezőnymunkát végzett, a rióiak második góljánál ő adta a gólpasszt Luiz Araújónak.

Nem csoda hát, hogy a korábban a squadra azzurrával Európa-bajnokságot, valamint a csoportellenfél Chelsea-vel Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, európai Szuperkupát és Európa-ligát nyerő játékos a tunéziaiak elleni mérkőzés után elégedetten nyilatkozott.

„Nagyon jól éreztem magam. Az első benyomásaim nagyszerűek, csodálatos játékosokkal együtt, akik mind egy irányba húznak, és ugyanaz az elképzelésük a közös munkáról. Csapattársaim kiváló labdarúgók, nagyon illik a karakterük az én játékomhoz, úgy érzem, ragyogóan megleszünk” – mondta a Jorginho a Globo TV-nek.

Az olasz-brazil mélységi irányító a meccs egyik legjobbja volt, annak ellenére, hogy eddig mindössze kilencszer tudott edzeni a Flamengóval.

„Tisztában vagyok vele, hogy még sokat kell dolgoznom ahhoz, hogy tökéletesen beilleszkedjek, de elégedett vagyok az első meccsemmel, mert nagyon otthonosan éreztem magam. Persze nem kizárólag rajtam múlik minden, hanem azon is, hogy a csapattársak hajlandóak-e befogadni. Én mindig ott vagyok, kérdezek, beszélek, ilyen a jellemem. A legjobbat akarom a csapatnak és teljes szívemmel azon vagyok, hogy segítsek. A többiek nagyon jól fogadtak, és hiszem, hogy ebből még csodás dolgok jönnek ki” – fogalmazott a legutóbb az Arsenal kötelékében játszó futballista.

A „Fla” 21-ese azt is elmondta: a Luiz Araújónak adott gólpassz részben az edzéseken gyakoroltakból, részben a saját stílusából adódóan jött össze.

„Egy kicsit ennek, egy kicsit annak is köszönhető – jelentette ki Jorginho. – Mindenki tudja a dolgát, tudjuk, hová helyezkedjünk, a pálya bármely pontján folyjék is a játék. De azt hiszem, egy kicsit az én karaketermből is adódik, mert amikor odaérek, mindig figyelem, mi történt azelőtt, így megtalálom a helyet az ilyen típusú passzokhoz” – vélekedett a játékmester, aki legközelebb volt klubja, a Chelsea ellen húzhatja magára a „rubro-negro” mezét.