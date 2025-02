Nagy lehetőséget szalasztott el a Szeged a továbbjutásra: háromgólos vereség a Nantes otthonában

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 12. FORDULÓ

B-CSOPORT

HBC NANTES (francia)–OTP BANK-PICK SZEGED 32–29 (19–16)

Nantes, 5902 néző. V: Horácek, Novotny (csehek)

NANTES: Biosca – Avelange-Demouge 1, Abdi 4, MINNE 5, TOURNAT 4, Briet 1, Rivera 2. Csere: PESIC (kapus), Gaber, Josida, De La Breteche 2, BOS 8 (3), LEOPOLD 5, Bonnefond, Coriozola. Edző: Gregory Cojean

SZEGED: Thulin – Sostaric 5 (1), RÖD 5, Toto, Mackovsek, SMÁRASON 5, FRIMMEL 5 (1). Csere: MIKLER R. (kapus), Bánhidi 3, BODÓ 5, Kalaras, Jelinic, Garciandia, Kukics 1, Szilágyi Benjámin. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–3. 10. p.: 5–8. 15. p.: 9–10. 19. p.: 10–13. 24. p.: 14–13. 28. p.: 16–16. 38. p.: 21–20. 43. p.: 24–23. 49. p.: 27–24. 56. p.: 30–26. 58. p.: 30–28

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/2

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy döntetlennel biztos továbbjutóvá lépett volna elő a Szeged, miután a BL-csoportjában nem sokkal a saját mérkőzése előtt a Kolstad ikszelt Zágrábban. A norvégok a döntetlennel három pontra feljöttek a magyar csapat mögé. Nem volt könnyű dolga a Kékeknek, mert ahhoz a Nantes-hoz utaztak, amely hazai pályán még nem kapott ki az alapszakaszban.

Hamar magához ragadta a kezdeményezést a szegedi együttes, az első tíz perc után 8–5-re meglépett. A góllövőlista élén álló Mario Sostaric szerezte a meccs első találatát, nem sokkal később a másik szélsőnk, Sebastian Frimmel sem hibázott, és a jobbátlövő Magnus Röd első lövései is sikeresek voltak. Janus Smárasonnak sem volt rossz megoldása, ő is teljesen más arcát mutatta, mint az RK Zagreb ellen egy héttel ezelőtt váratlanul elveszített találkozón. Ha az izlandi irányító így játszik, akkor a Kékek támadójátéka a négyes döntő szintjét közelíti. Viszont, ha rossz napja van, akkor az utolsó helyezett is komoly gondot okoz nekik. Bodó Richárd és Imanol Garciandia kiállítása megtörte a vendégek lendületét, 14–13-nál már a Nantes állt jobban. Az igazán nagy gondok védekezésben jelentkeztek, de a 19 kapott gól dacára is csak mínusz három volt a szünetbeli lemaradás (19–16). A második félidőben a szegedi kapusoktól is egyértelműen több kellett volna, Tobias Thulin mindössze egyszer tudott közbeavatkozni.

A Nantes rohamait azonban nem neki vagy a helyére beszálló Mikler Rolandnak kellett volna megállítania, hanem az előttük lévő védőknek. Pechünkre a másik gólvonal előtt Ivan Pesic kapta el hamarabb a fonalat. A Szeged 21–17-es hátrányban mégis magára talált, és meccsben maradt. A 40. percben Aymeric Minne másodszor is kiszállt két percre, Mikler pedig egyre többet találkozott a labdával. A horvát Pesic honfitársa, Sostaric hétméterese után a szélről lőtt ziccerét is kivédte. Két jó lehetőség volt ez az egyenlítésre, de két perccel később már ismét hárommal vezetett a Nantes. Innen már hatalmas bravúr lett volna legalább egy pontot megmenteni az utolsó tíz percben. Jérémy Toto piros lapja sem könnyítette meg a dolgot, a franciák két ásza, Minne és Thibaud Briet sajnos a legrosszabbkor „talált” egy-egy gólt.

Ugyan a Szeged 32–29-re kikapott, de még mindig nincs minden veszve! Ha a Kielce csütörtökön vereséget szenved Barcelonában, mégis biztossá válik a továbbjutása. Jövő hét csütörtökön pont az előző négy kiírásból hármat megnyerő katalánok érkeznek a Pick Arénába, majd egy kevésbé könnyű rivális, a 2023-as győztes Magdeburg otthonában zárja a csoportkört a szegedi klub.

A CSOPORT TOVÁBBI EREDMÉNYEI

HC Zagreb (horvát)–Kolstad HB (norvég) 25–25 (13–16)

SC Magdeburg (német)–Aalborg HB (dán) 32–31 (17–17)

Csütörtök

20.45: Barca (spanyol)–Industria Kielce (lengyel)