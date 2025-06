„Olyan koktél született, ami ritka az élsport világában” – Endrődi Péter a győri kézilabdás sikerekről

„Az, hogy a mai, modern kézilabdában a klubnak sikerült megvédenie a címét, úgy gondolom, talán még nagyobb szó, mint először megszerezni – kezdte a győriek hivatalos honlapjának adott interjúját Endrődi Péter. – Ebben a folyamatosan változó közegben, az egyre szűkülő női kézilabdapiacban hatalmas kihívást jelentett ennyi új játékos beépítése és egy új csapat, rendszer kialakítása. Ezt az embert próbáló munkát igazán csak azok értik, akik a részesei voltak. A kupa jó helyen van Győrben, és ma büszkén, bátran kijelenthetjük: a világ legjobb női kézilabdacsapata jelenleg a Győri Audi ETO.”

A csapat idei sikereinek titkairól azt mondta: „A csapat idei sikere mögött nemcsak a játékosok teljesítménye, hanem a háttérben dolgozó stáb és a közösség egysége is döntő szerepet játszott. Sikerült olyan harmonikus elegyet létrehozni, amelyben a játékosok, az edzők, a szakmai stáb tagjai – az erőnléti edzőtől a gyógytornászon át a kommunikációs csapatig – valóban mindenki egy irányba húzza a hajót. Ez a közös munka most különösen jól működik, olyan koktél született, ami ritka az élsport világában.”

Az együttes legnagyobb erősségének a stabil költségvetést és a biztos hátteret említette, ugyanakkor kiemelte a játékosok hozzáállását is, s a csapatszellem fontosságát: „A világ legjobb játékosainak megszerzése ugyanakkor önmagában sosem garantálja a sikert, erre számtalan példát találhatunk a sport világában. A különbséget a csapatszellem, vagy a szerintem még kifejezőbb angol team spirit szókapcsolat jelenti, mert ez a csapat nemcsak tehetséges játékosokból áll, hanem valódi közösséggé érett.”

„Tatabányán történt, ami történt, az akkor nagy törés volt, hiszen szerettünk volna bizonyítani, és azt megelőzően sajnos a népligeti kirándulásunk sem úgy sikerült, ahogy szerettük volna – tért az idény nehézségeire, a Ferencváros elleni fájó vereségekre Endrődi Péter. – Bár azt hozzátenném, hogy az elmúlt időszak sajnos két szupercsapat párharcáról szól, amelyben mindenki nyeri a hazai találkozót, és általában a gólkülönbség dönt. A harmadik és sportnyelven szólva jókor jött pofon a hazai Odense elleni BL-meccs volt. Ez a három vereség – különösen a tatabányai és az Odense elleni – valóban felrázta a csapatot.”

A keret nyári átalakulásáról, és a kiválasztott játékosok érkezéséről, és a babát váró Sandra Toftról is beszélt az interjúban ügyvezető: „Ez nagyon összetett és nehéz kérdés. Idén is akadtak olyan együttesek, amelyek nagyobb játékoskerettel dolgoztak, ez megint csak a modern kézilabda velejárója – már nem azokkal a létszámokkal készülünk, mint korábban. Ugyanakkor mindig hangsúlyozom, ez női sport, és az Audi-ETO-nál mindig őszintén lehetett beszélni arról, hogy egy sportolónő miként tervez családot. Ez nem tabutéma, és szerintem fontos erőssége a klubunknak. Természetesen tiszteletben tartjuk a játékosaink magánéletét – ez szent és sérthetetlen –, ugyanakkor az új igazolásoknál az ilyen szempontokat is figyelembe kell venni. Nálunk ez tervezhető, és pont ez a kulcs: ezért nem érnek minket váratlanul. Természetesen meglátjuk, ilyen szempontból hogyan alakul majd a szezon, de büszke vagyok rá, hogy nálunk erről lehet beszélni, mert ez is a professzionális működés része.”