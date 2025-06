Józsa Krisztián: A fiatalokat mentálisan kellett megerősíteni az élvonalhoz

„Ezt az eredményt senki sem várta tőlünk, ugyanakkor adósak voltunk a tavalyi idénnyel, ami leginkább azért volt nehéz, mert nagyon, talán túlságosan is fiatal csapattal vágtunk neki. Az volt a tanulópénz, a fiatalokat nem is technikailag, hanem mentálisan kellett megerősíteni az élvonalhoz, hogy elhiggyék, képesek rá, most pedig learattuk a babérokat – mondta a Nemzeti Sportnak Józsa Krisztián, a bajnokság 6. helyén végző Kisvárda Master Good SE női kézilabdacsapatának edzője. – Érkezésem után a keret megfiatalítását céloztuk meg magyar játékosokkal, rájuk akartunk építeni, és őket kiegészíteni fiatal légiósokkal. Idén már több volt a rutin és a stabilitás, a fiatalok idősebbek lettek egy évvel, és előre tudtunk lépni az olyan igazolásokkal, mint Gyimesi Kitti vagy Larissa Kalaus.”

A Kisvárda erőssége mindig is a védekezés volt, a szakember szerint ebben sikerült továbbfejlődniük, az elmúlt nyáron tudatosan, ezt alapul véve igazoltak, és a topcsapatokon (Győr, Fradi, Esztergom, DVSC) kívül a hozzájuk hasonló riválisokkal összehasonlítva kiemelkedő volt a védekezésük, a támadásuk pedig láthatóan javult egy év alatt.

Főleg hazai pályán teljesített kiemelkedően a csapat, egy döntetlen (Szombathely) mellett nyolc ellenfelet győztek le a Halasy Gyula Városi Sportcsarnokban (MTK, Alba Fehérvár, Mosonmagyaróvár, DKKA, Vasas, Budaörs, Békéscsaba, Vác).

„Két meccset emelnék ki, a Mosonmagyaróvár és a Vác elleni hazai mérkőzést – fogalmazott Józsa. – Az előbbin egész meccsen elhittük, hogy erősebb csapat ellen is van esélyünk, a másikon pedig gyenge első félidőt követően álltunk fel, és a szünet után megmutatkozott a sportág változékonysága, amikor az egyik csapat vert helyzetből áll fel, a másik pedig összeomlik, és ezt a helyzetet ki tudtuk használni.”

Kérdés, hogy a 6. helyről hogyan lehet továbblépni, de az edző szerint egyrészt túlteljesítették az elmúlt idény céljait, másrészt jól alakultak a nyári igazolások, szélesebb lett a keret Christe Dalma és Pásztor Bettina kapussal, Győri Viktória beállóval, Kulcsár Dorottya jobbátlövővel és Poczetnyik Luca balátlövővel. A taktikai repertoár így bővülhet, és a távoli zónákból is veszélyesek lehetnek. V. SZ.