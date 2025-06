Az Esbjerg tér haza bronzéremmel Budapestről

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ

BUDAPEST, MVM DOME

A 3. HELYÉRT

Esbjerg (dán)–Metz (francia) 30–27 (17–16)

A francia Metz Handball és a dán Team Esbjerg is győzelmi célokkal és arra komoly eséllyel érkezett meg Budapestre. Azonban a női kézi-BL szombati elődöntői egyik sztárcsapatnak sem úgy alakultak, ahogyan azt szerette volna. A Metz az Odensétől hosszabbításban, az Esbjerg pedig „szokás szerint” egy góllal a Győrtől kapott ki. A vasárnap délutáni, bronzéremért vívott találkozón a testbeszédek alapján mégsem tűnt egyik csapat sem motiválatlannak.

A Metz három magyar válogatottja, Vámos Petra, Szemerey Zsófi és Szöllősi-Schatzl Nadine egymás mellett, a kispadon kezdte meg az összecsapást. Az edzők közül inkább Emmanuel Mayonnade volt, aki felforgatta a kezdőjét. Az édesanyja, Szabó Melinda révén magyar felmenőkkel bíró Emma Jacques viszont kezdettől fogva ott volt a játéktéren. Az ősszel már Esztergomban kézilabdázó jobbátlövő rögtön az elején három góllal jelentkezett – végül öttel zárt.

Ezután az Esbjerg vette át a kezdeményezést, Henny Reistad mellett Michala Möller volt igazán elemében. Az első félidő második szakaszára Vámos és Szöllősi-Schatzl is beszállt, utóbbinak az első három elrontott helyzete után a következő háromból már sikerült gólt szereznie. A két klasszis kapus közül előbb az esbjergi Anna Kristensen kezdett el egyre többször hozzászólni a mérkőzéshez, így a szünetre az ő csapata mehetett 17–16-os előnyben.

A térfélcserét követően Cléopatre Darleux is megmutatta, miért mondják róla, hogy a csúcson vagy ahhoz közeli formájában fejezi be az évad után a kézilabdát. Ahogyan a világ legjobb „támadó beállója”, Sarah Bouktit is látványos gólokat szerzett, így ismét a Metz előnybe került.

Henny Reistad a 38. percben egy sérülés miatt bement az öltözőbe, de alig tíz perccel később már egy értékesített hétméteressel jelentkezett. A norvég játékosnak vasárnap négy gól kellett hozzá, hogy elérje a 150 találatot a BL-szezonban, és pont ezzel a büntetővel írt történelmet, elsőként a sorozat történetében szerzett valaki ilyen sok gólt egy évadon belül! 23–25 után olyan könnyedén lőtt sorozatban négyet, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne…

Léna Grandveau berepülős góljára ismét Reistad válaszolt, aki így sorozatban öt esbjergi találatot dobott egy igencsak kritikus szakaszban (28–26). Két perccel a vége előtt Szöllősi-Schatzl kiállítást érő szabálytalansága megpecsételte a Metz sorsát, az Esbjerg innen már könnyedén megnyerte a találkozót. A dán együttes a tavalyi 37–33 után ezúttal 30–27-es sikerrel biztosította be a bronzérmét.



Később:

DÖNTŐ

18.00: Győri Audi ETO KC–Odense (dán) – élőben az NSO-n!