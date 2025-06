A Veszprém már Szegeden eldöntheti a bajnoki cím sorsát

Sorozatban 12. alkalommal ünnepelhet idegenben a férfi kézilabda K&H Liga bajnoka, amennyiben a Veszprém a hazai pályán elért 34–32-es siker után az ősi rivális Szeged otthonában is győzni tud. A Tisza-partiaknak mégis minden okuk megvan a bizakodásra, hogy sikerül egy harmadik, mindent eldöntő meccsre menteniük a párharcot. Ha pedig azt is megnyerik, a fenti széria ugyanúgy nem szakadna meg, ők már csak a Veszprém Arénában ünnepelhetnének.

Ám előtte még a hazai összecsapást kellene hozniuk, amire az idényben látottak alapján jó esélyük van. Az alapszakaszban sikerült a Pick Arénában tartaniuk a két pontot (28–24), majd a tatabányai kupafinálét is megnyerték egy végletekig kiélezett meccsen (31–30). Sokan úgy vélik, hogy a két sztárcsapat erejében van némi különbség, de Xavier Pascual nem most fogalmazta meg először ennek az állításnak a szöges ellentétét.

Xavier Pascual (Fotó: Török Attila)

„A Szeged közel volt a Bajnokok Ligája négyes döntőjéhez, tehát ugyanolyan szinten van, mint mi, sőt, bizonyos posztokon talán jobb is nálunk, ez a valóság – mondta a katalán vezetőedző a veszprémiek honlapján. – Ami nekem a legfontosabb: mindig harcolunk. Amikor a Magyar Kupát elvesztettük ellene, jobban játszott, de akkor is küzdöttünk a végéig. Mikor május elején a Magdeburg ellen kiestünk a BL-ből, az katasztrófa volt, de a csapat akkor is harcolt. Edzőként büszkének kell lenni arra, ha az együttesed mindig küzd.”

A szakembernek a második meccs előtt ugyanolyan várakozásai vannak, mint az első előtt. A veszprémi találkozón mínusz ötnél nem nézett ki rózsásan a helyzet, de csapata onnan is visszajött. Lehet, hogy most az Építők vezet majd öttel, aztán a Szeged fordít. „Ilyen a sport” – vallja.

„Szerintem a legfontosabb az, hogy ilyen mérkőzéseket láthatunk, amelyeken két csapat a maximumon harcolja végig a hatvan percet. Különösen most, az évad végén, amikor már mindenki sérülésekkel bajlódik. Ez nagyon kemény idény volt: olimpia, világbajnokság, rengeteg meccs” – emlékeztetett Pascual arra, hogy a tavaly nyári párizsi olimpia miatt a játékosok 2023 szeptembere óta gyakorlatilag folyamatosan játékban vannak.

Michael Apelgren

(Fotó: Török Attila)

Michael Apelgren, a Szeged vezetőedzője játékosai hozzáállásával abszolút elégedett volt pénteken. Úgy vélte, mindenki küzdött az utolsó pillanatig, megfelelő módon képviselte a klubot. A győzelemről szerinte apró dolgok döntöttek, de büszke volt csapata teljesítményére. „A fontos pillanatokban jobb százalékban kell jó döntéseket hoznunk szerdán” – jelentette ki az együttes honlapján.

„Egy ilyen mérkőzésen mentálisan is nagyon rendben kell lenni, ehhez pedig hozzájárulhat a jól kidolgozott taktika is. Okosan kell játszanunk, keményen dolgozunk azon, hogy minden szempontból olyan meccstervet tegyünk le az asztalra, amiben a játékosok is maximálisan hisznek, és tudják, hogy képesek azt végigvinni.”

Jobb kapusteljesítménnyel, az összes hétméteres értékesítésével és változatos támadójátékkal a Szegednek egészen biztosan meglesz a sansza a győzelemre.

„Ez a párharc biztosan ott van a klasszikusok között – nagyon különleges ez a rivalizálás. Az egész évadban szoros meccseket játszottunk, eddig kétszer mi nyertünk, kétszer pedig ők. Lehet, hogy a veszprémiek úgy gondolják, kényelmesebben vagy nagyobb különbséggel kellene legyőzniük minket, de mi a teljes idényben azért dolgoztunk, hogy minél kisebb legyen a különbség köztünk. A célunk természetesen szerdán is az, hogy kijavítsuk a kisebb hibáinkat, és akkor – mint a kupadöntőben vagy az őszi bajnokin – meg tudjuk nyerni a mérkőzést” – mondta a trónkövetelő csapat svéd trénere.

Ha a Veszprém szerdán győz, fennállása 29. bajnoki címét hódítja el. Ha a Szeged csodát tesz és megfordítja a párharcot, akkor hatodszor ünnepelhet aranyérmet az NB I-ben.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.30: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Veszprém javára