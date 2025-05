Nze Minko: A Fradi legyőzése fontosabb, mint az ezredik gólom

AZ EGYIK SOROZAT MEGSZAKADT, a másik nem, és mindkettőnek a győri női kézilabdacsapat örülhetett, amely szinte napra pontosan egy év után győzte le ismét legnagyobb hazai riválisát szombaton. A 32–24-es sikerrel az ETO átvette a vezetést a tabellán, és karnyújtásnyira került a bajnoki cím megszerzésétől. Legutóbb tíz éve nyert az Audi Arénában a Ferencváros, az a kétgólos siker 2015-ben aranyat ért, ezúttal viszont elég lett volna a döntetlen is ahhoz, hogy a Magyar Kupa után újabb hazai trófeától üsse el az FTC a Győrt.

Ennek megfelelően nagy elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe az akkor még listavezető vendégcsapat, nem állt még össze a győri védekezés, és a támadójátékkal is akadtak gondok, Laura Glauser ezúttal is jól védett. Klujber Katrinék 4–1-re is vezettek, de a győriek feljavultak, 6–5-ös vezetésük után is szorosan alakult a folytatás, a szünetre egygólos Fradi-előnnyel vonultak a felek.

A második játékrészt is az FTC kezdte jobban, a 34. percben Dragana Cvijics góljával 17–14-re vezetett a vendégegyüttes. Nem adták fel a győriek, az egész mérkőzésen sokat vállaló, hatékonyan lövő – tizenkét kísérletéből kilencet gólra váltó – jobbátlövő, Dione Housheer és Győri-Lukács Viktória találataival visszakapaszkodtak, és a vezetést is átvették. Szoros végjáték helyett győri gála következett, hét nullás rohanással eldöntötte a meccs és tulajdonképpen a bajnoki cím sorsát is az ETO, ugyanis a hátralévő két bajnokiján elég három pontot szereznie a bajnoki aranyhoz.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a mérkőzés során a hét próbálkozásából hatszor eredményes Estelle Nze Minko, az ETO irányítója a meccset eldöntő percekben egymás után háromszor talált be, köztük volt a győri színekben szerzett ezredik gól is.

„Jó érzés, de nem különösebben számít, hogy megszereztem az ezredik gólomat Győrben, az sokkal fontosabb, hogy győztünk – mondta a mérkőzést követően a francia játékos, aki sérülés után tért vissza. – Frusztráló érzés volt kétszer is veszíteni a Ferencváros ellen. Büszke vagyok a csapatra, mert mindenki kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Úgy éreztem, agresszívabban kézilabdáztunk, mint a korábbi két egymás elleni meccsünkön. Megfelelően működött a támadójátékunk és kreatív, stabil védekezést mutattunk az idény egyik legfontosabb mérkőzésén.”

Honfitársa, a Ferencvárosban védő Laura Glauser szerint nem érkeztek nagyobb önbizalommal a korábbi két találkozás alkalmával elért győzelem miatt.

„Tudtuk, milyen nehéz idegenben a győriek ellen játszani, ahogy azt is, hogy a Fradi tíz éve képtelen nyerni az Audi Arénában. Támadásban túl sokat hibáztunk, elveszítettük a labdát, amiből könnyű, gyors gólokat szerzett ellenfelünk, amely kihasználta rossz döntéseinket, ez vezetett a vereségünkhöz” – véli a kapus, aki 45 kísérletből 16-ot hárított.

A győriek a következő fordulóban Székesfehérvárra utaznak, a Ferencváros Vácon vendégszerepel. A bajnokságot a Budaörs ellen fejezi be az ETO, míg az FTC az Alba Fehérvár együttesét fogadja. Az ETO-ra további két nemzetközi találkozó vár a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében.

VÉLEMÉNY Allan Heine, az FTC vezetőedzője: Mindig kemény meccseket vívunk a győriekkel. 19–18-ig jól menedzseltük az összecsapást, aztán könnyű technikai hibákat követtünk el, amelyeket az ellenfél kihasznált. Időt kértem, hogy változtassunk a játék képén, de nem sikerült, így rövid időn belül ismét magamhoz hívtam a játékosokat. Az utolsó húsz percben a hét a hat elleni játékot is bevetettük, de semmi sem működött, csalódott vagyok, hogy az emberelőnyeinket sem tudtuk kihasználni. Győri-Lukács Viktória, az ETO jobbszélsője: Nyomás helyett lendületet adott nekünk a Ferencváros elleni mérkőzés tétje, az, hogy hibátlanul kell játszani és muszáj nyerni. A fordulópontot az jelentette, hogy elhittük, képesek vagyunk gólt szerezni Laura Glauser ellen, és a második félidőben kevesebb ziccert hibáztunk el, mint az elsőben. Ennek a sikernek akkor lesz értelme, ha a hátralévő bajnoki mérkőzéseinket megnyerjük, utána lehet majd szép lassan készülni a BL négyes döntőjére.

GYŐR FTC

Óriási különbség az eladott labdákban

32/53 (60%) Gól/lövés 24/40 (60%)

16/40 (40%) Védés/lövés 24/53 (40%)

6/8 (75%) Gól/indítás 1/1 (100%)

5/8 (62%) Gól/szél 4/4 (100%)

6/12 (50%) Gól/átlövés 9/18 (50%)

4/5 (80%) Gól/beálló 5/6 (83%)

7/14 (50%) Gól/betörés 1/6 (17%)

4 Technikai hiba 17

32/57 (56%) Gól/támadás 24/57 (42%)