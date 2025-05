Ligetvári Patrik: Nem vehetjük félvállról a finnek elleni meccset

Nem volt meglepetés sem az, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán 39–24-re legyőzte Szlovákiát, sem az, hogy csoportelsőként jutott ki a jövő januári dán-norvég-svéd rendezésű Európa-bajnokságra. A két csapat jelenleg nincs egy súlycsoportban, legutóbb 2013 júniusában Szegeden kaptunk ki a szlovákoktól (30–31), de a legutóbbi tíz egymás elleni meccsünkön átlagosan több mint hét góllal voltunk jobbak náluk.

A galgóci 15 gólos sikerünk a valaha volt legnagyobb győzelmünk északi szomszédunk nemzeti együttese ellen, igaz, nem egyedülálló rekord, ugyanis 2021 márciusában 30–15-re győztük le őket az Eurokupában, bár az csak erős jóindulattal nevezhető tétmérkőzésnek, mivel abban a sorozatban a 2022-es Eb házigazdáiként csaptunk össze azokkal a csapatokkal, amelyeknek nem kellett selejtezniük, mert már kijutottak a kontinenstornára.

A tavalyi Eb-selejtezőn öt góllal tudtunk nyerni hazai pályán Győrben, de a második egymás elleni csoportmérkőzésünket már sokkal simábban hoztuk, aminek nyilván az is az egyik oka, hogy a szlovákok számára már nem volt tétje az összecsapásnak, ugyanis csoportutolsóként, szerzett pont nélkül már semmiképpen sem juthattak ki az Eb-re, mi viszont éppen a galgóci meccsen tehettük biztossá az indulásunkat.

„Ezúttal nagyon koncentráltan játszottunk, tanulva az otthoni meccs hibáiból, amely nem úgy sikerült, ahogy terveztük, még annak ellenére sem, hogy nyertünk – fogalmazott Ligetvári Patrik, a válogatott balátlövője. – A győri mérkőzés volt az első a selejtezősorozatban, emiatt kicsit nehezebben is tudtunk felkészülni rá, hiszen nem voltak friss videók, nem tudtuk pontosan, a szlovákok milyen kerettel jönnek, az új edzőjük milyen játékosokkal és milyen taktikával játszik. Ezúttal viszont nem volt ilyen gondunk, a játékunk végig stabil maradt, hatvan percen át azt tettük, amit a kapitány kért tőlünk. Szerettük volna minél hamarabb eldönteni a meccset, és végig szem előtt tartottuk, hogy ez egyáltalán nem »barátságos« találkozó, hanem most kijuthatunk az Eb-re.”

A védekezésünk ezúttal kiváló volt, különösen a második félidőben, amelyben kilenc gólt engedélyeztünk a vendéglátóknak. Latszik, hogy a hátsó alakzat összecsiszolódott és felkészült az ellenfél támadásvezetésére, az egy-egy elleni szituációkra, a gyors és szervezett visszarendeződésre, valamint arra, hogy az ellenfél próbál minél több lerohanásgólt szerezni.

A biztos kijutás és csoportelsőség mindenesetre felszabadult játékot eredményezhet vasárnap, az utolsó Eb-selejtezőnkön, Finnország ellen. Nagykanizsán várhatóan még nagyobb szerepet kapnak a fiatalok, illetve azok, akik eddig kevesebb játéklehetőséghez jutottak a nemzeti együttesben.

„Azért ne legyenek kétségeink, az is kemény meccs lesz, nekik az életben maradás a tét a legjobb harmadik hely miatt. Nagyon készülnek, nyerni akarnak Nagykanizsán, úgy hallottam, talán két nappal előbb is jönnek, de már csak a hazai pálya miatt sem vehetjük félvállról a mérkőzést, és amúgy is minden meccsen odatesszük magunkat” – mondta Ligetvári.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE FINNORSZÁG ELLEN

Kapusok: Palasics Kristóf (One Veszprém HC), Bartucz László (Mol Tatabánya KC), Nagy Benedek (HBV Balingen, német)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Tóth Péter (Csurgói KK)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (HSV Hamburg, német), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC-Green Collect)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), Hanusz Egon (SL Benfica, portugál), Lukács Péter (Elverum, norvég)

Beállók: Papp Tamás (Csurgói KK), Szűcs Bence (USDK Dunkerque, francia)

Balátlövők: Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Pergel Andrej (CB Logrono La Rioja, spanyol)

Balszélső: Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI-SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Május 11., 18.00: MAGYARORSZÁG–Finnország, Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

Május 11., 18.00: Montenegró–Szlovákia, Bar

1. MAGYARORSZÁG 5 4 1 – 166–134 9 2. Montenegró 5 3 1 1 155–149 7 3. Finnország 5 2 – 3 127–140 4 4. Szlovákia 5 – – 5 137–162 0 a csoport állása

A csoportkör sorsolását jövő csütörtökön tartják.