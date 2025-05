A Győri ETO edzője nem fogta vissza magát, amikor a csődbe ment Vipersről kérdezték a BL-négyes döntő előtt

Mint ismert, a háromszoros BL-győztes Vipers idény közben jutott csődbe, a játékosainak új csapatot kellett maguknak keresniük. A hétvégi final fourban több korábbi vipersest is találhatunk a Győr dán riválisai között. Az elődöntős ellenfél Esbjergnél kötött ki Nina Koppang, Mia Emmenegger és Merel Freriks, míg a három magyarral (Vámos Petra, Szöllősi-Schatzl Nadine és Szemerey Zsófi) felálló Metzre váró Odensében játszik már Katrine Lunde és Jamina Roberts.

„Sokunkat fáraszt és kib.szottul irritál a Vipers szappanoperája, ahogy az egészet kezelték, ahogy légvárat építettek és bántak a játékosaikkal, és ahogy átrajzolták az erőviszonyokat a Bajnokok Ligájában” – fakadt ki a svéd Aftonbladetnek Johansson, aki azt is hangsúlyozta, a Győrnél nem akartak felülni erre a vonatra.

„Örülök neki, hogy a játékosok új csapatot találtak maguknak, és folytatni tudták az idényt. Ám ha ezzel teljesen átrajzolod a kézilabdás térképet, annak komoly következményei vannak. Ez nem fair az egész sorozatra nézve, csúfot űztek belőle azzal, hogy hirtelen öt-tíz játékos átigazolt más klubokhoz. Győrben úgy döntöttünk, hogy nem hozunk senkit a Vipersből, pedig elhihetik, hogy többen is szerettek volna hozzánk jönni. Én viszont nem akartam ebben részt venni. Nem állítom, hogy más klubok valamit helytelenül tettek, egyszerűen mi nem jártuk ezt az utat.”

Johansson, aki Magyarország előtt Montenegróban, Romániában és Oroszországban is megfordult, amiatt is szomorúságának adott hangot, hogy egy skandináv országban ilyen megtörténhetett.

„Skandináviában gyakran hangoztatjuk – nem is beszélve Norvégiáról –, milyen korrupció van Európa keleti részén. Talán így is van, de most nem ez az érdekes, mert mi ugyanezt tesszük Skandináviában. Szégyenletes, hogy senki nem akadt a csodálatos Norvégiában, aki az idény utolsó három-négy hónapjára biztosítani tudta volna a Vipers működését. Aztán ott van az a képmutatás, ahogy a 2023-as norvég, svéd, dán közös rendezésű női vébé sorsolását elkészítették, kijelölve az utat a házigazda válogatottak előtt. Közel sem vagyunk olyan kiválóak Skandináviában, ahogy magunkat láttatni szeretnénk. Dolgoztam több kelet-európai országban, és láttam, milyen problémákkal küzdenek, de mi sem vagyunk különbek. Ahogy a vb-sorsolás nem volt fair, úgy a Vipers esete sem az” – zárta a Győr szakvezetője.