Biztosan győzött a magyar női kézilabda-válogatott a brazilok elleni tesztmeccsen

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Brazília 31–27 (17–13)

Tatabánya, 3492 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – GYŐRI-LUKÁCS 4, KUCZORA 4, PAPP N. 4, Füzi-Tóvizi 1, VÁMOS P. 3, Szöllősi-Schatzl 1. Csere: Bukovszky (kapus), KLUJBER 8 (3), Szmolek, Faragó Lea 3 (1), Kukely, Kajdon, Márton Gréta 3, Faluvégi D. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

BRAZÍLIA: Moreschi – Quintino 2, M. Rodrigues 1, Matieli 1, Arounian 1, Fernandes, Felix 3. Csere: Almeida (kapus), DE ARAUJO 3, ROSA 6, Guarieiro 2, BITOLO 6 (6), Lopes, Cardoso 1, Monteiro 1, Brasil Maria. Szövetségi kapitány: Cristiano Silva

Az eredmény alakulása. 5. p.: 3–0. 8. p.: 5–1. 10. p.: 5–4. 14. p.: 9–4. 21. p.: 13–9. 27. p.: 15–12. 36. p.: 20–16. 42. p.: 22–16. 47. p.: 26–18. 55. p.: 28–23. 57. p.: 29–25

Kiállítások: 0, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6

AZ ELMÚLT JÓ KÉT ÉVTIZEDBEN több fontos mérkőzést is játszott egymással a magyar és a brazil női kézilabda-válogatott: négy olimpián és egy világbajnoki negyeddöntőben is összecsaptak. A csütörtök esti újabb találkozónak ugyan nem volt tétje, de az év végi világbajnokság szempontjából mindkét félnek hasznos lehetett a tatabányai tesztelés.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat az irányító Kajdon Blanka személyében újoncot avatott (a szintén bemutatkozásra váró balátlövő Ogonovszky Eszter viszont végül nem lépett pályára), míg a kapus Herczeg Lili, a jobbszélső Grosch Vivien, a balszélső Petrus Mirtill és az irányító Simon Petra kimaradt a 18 tagú meccskeretből. A rivális nem nevezte a Bajnokok Ligája-címvédő Győr klasszisát, Bruna de Paulát. A himnuszok után a hazai sportági szövetség alelnöke, Pálinger Katalin díjjal köszöntötte a 2024-es év legjobb magyar női játékosának megválasztott Klujber Katrint, illetve Simon Petrát, akit a nemzetközi és az európai szövetség is a legjobb fiatal kézilabdázónak választott tavaly.

A kezdés előtt megemlékeztek a múlt csütörtökön 74 éves korában elhunyt legendáról, Sterbinszky Amáliáról.

A már megszokott és a tavalyi Eb-n is bevált kezdőt küldte ki a pályára Golovin Vlagyimir szövetség kapitány. Nem is indult rosszul a csata: a kapuban Szemerey Zsófi három védéssel, társai elöl három góllal kezdtek, miközben a brazilok közel hat perc elteltével találtak be először. Élesebbnek és harapósabbnak tűntek a mieink, Kuczora Csenge és Klujber Katrin is például olyan bombagólt ragasztott be a riválisnak, amelyre egy férfi BL-meccsen is csak csettintettek volna. Jól használta ki a Golovin-csapat a dél-amerikaiak rossz visszarendeződéseit, ráadásul az elején kissé megilletődöttnek tetsző ellenfél az indokolatlan és buta kétperces kiállításokat is szépen gyűjtögette. Az első negyedórához közeledve 9–4-es hazai vezetésnél kértek időt a brazilok. A jó kezdés után jöttek is a magyar cserék, a kapitány több felállást is kipróbált, Papp Nikoletta támadásban is a pályán maradt, érkezett Faragó Lea, Kukely Anna és Kajdon is. Faragó és Papp is szép góllal hálálta meg a bizalmat.

Egy pillanatig sem forgott veszélyben tehát a vezetés és a záró negyedórához közeledve is tartotta biztos, öt-hat gólos előnyét a bátran kísérletezgető magyar válogatott, sőt, gyors találatokkal már nyolc volt közte a hajrá előtt, a vége 31–27 lett. A legjobb Pánamerikai válogatott felett aratott biztos győzelem feltétlen jót tehet a mieink önbizalmának a következő hónapokra. És ki tudja, a most megszerzett hasznos tapasztalatok akár még jól is jöhetnek, ha a vb-n újra összefutna a két együttes.

Három klasszist is elbúcsúztattak a nemzeti csapattól A mérkőzés szünetében ünnepélyes és megható pillanatokat élhettünk át a tatabányai arénában. A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) ugyanis hivatalosan most búcsúztatott el a nemzeti csapattól három klasszist: a 191-szeres válogatott, olimpiai negyedik, vb-nyolcadik és Európa-bajnoki bronzérmes Tomori Zsuzsannát; a szintén Eb-harmadik, olimpiai hetedik és vb-nyolcadik, a címeres mezt 147-szer magára öltő Szucsánszki Zitát, illetve a 13 évvel ezelőtt ugyancsak kontinensbajnoki harmadik, olimpiai hetedik és világbajnoki negyeddöntős, 143-szoros válogatott Cirjenics-Kovacsics Anikót. A pálya feletti kivetítőkön egy videót játszottak le, amelyben Németh András, Vanyus Attila és Elek Gábor méltatta a három klasszist, majd Ballai Attila, a szövetség kommunikációs igazgatója is szép szavakkal köszönte meg mindhármuknak a válogatottért és a sportágért tett erőfeszítéseiket. Ilyés Ferenc MKSZ-elnök egy-egy fotókollázst, Vanyus, Németh és Elek pedig virágcsokrot nyújtott át az ünnepelteknek, míg a közönség „Szép volt, csajok!” rigmussal búcsúzott. „Nagyon szépen köszönjük az elmúlt csaknem tizennyolc évben a rengeteg csodás pillanatot, amit átélhettünk hatalmas megtiszteltetés volt” – mondta meghatottan Kovacsics Anikó a díjátadó végén.

