Két játékossal is hosszabbított a Budaörs női kézilabdacsapata

Vártok Tamara 2022 nyarán igazolt Budaörsre.

„Tavaly klubrekordot jelentő pozícióban és pontszámmal zártuk az idényt. Új korszak kezdődött nyáron, erősen megfiatalodott és átalakult a csapat. Időre volt szükségünk, hogy belelendüljünk és mindenki elsajátítsa a szilárd szakmai elképzeléseinket. Számomra is új helyzetet teremtett ez az év, főszerepet kaptam a posztomon. Élvezem a rám helyezett nyomást és felelősségérzetet, egyre nyugodtabban reagálok az éles helyzetekre is. Nada nagyon sokat segített nekem az első félévben, sokat számított a rutinja a csapatnál. Remekül kiegészítjük egymást Kyrával, mind a kettőnknek jelentősen több játékperc jut a szezonban. Továbbra is minden feltétel adott Budaörsön, hogy zavartalanul fejlődjek. Az idei csúcspont egész biztosan a Magyar Kupa-bronz marad, ugyanakkor fontos, hogy a bajnokságot is jól zárjuk. Jövőre pedig szeretnénk újabb közös mérföldköveket ünnepelni!” – mondta Vártok Tamara.

Sztankovics Kyra 2024 nyarán érkezett a Mosonmagyaróvártól.

„Amit előzetesen ígértek nekem, maximálisan teljesült Budaörsön. Teljes támogatást és bizalmat érzek a szakmai stáb és a vezetőség irányából. Egyre jobban ismerem Dani rendszerét, ma már könnyebben tudom pályára vinni az elképzeléseit. Sohase volt még ilyen jó viszonyom a poszttársammal. Nyilván Tamival egyidősek vagyunk és minden egyes korosztályos lépcsőfokot együtt jártunk végig, remekül kiegészítjük egymást. A többiekkel is hamar megtaláltuk a közös hangot, sokat programozunk a csajokkal a munkán túl is. Úgy gondolom, tavaszra állt össze igazán a társaság, a Magyar Kupa-menetelés jelentette az áttörést. Két-három riválison kívül mindenkivel szoros meccseket játszunk, amiből egyenesen következik a fejlődés. Biztos vagyok benne, hogy ősztől egységes, összeszokott csapatként még szebb eredményekért küzdünk majd!” – mondta Sztankovics Kyra.

