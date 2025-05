Linn Blohm: Most még a Budaörsre koncentrálunk, csak azután a Bajnokok Ligájára

„Az Alba elleni meccs felébresztett minket, mert oké, közel vagyunk a bajnoki címhez, közel vagyunk a Final Fourhoz, de fel kell pörögnünk, mindenkinek, az egész csapatnak! – szögezte le Linn Blohm. – Most pedig meg kell mutatnunk, hogy miben vagyunk jók! Az pedig különösen jó, hogy otthon fejezhetjük be a bajnokságot az Audi Arénában. Én nagyon remélem, hogy kifutunk a pályára, és élvezni tudjuk a játékot, majd pedig meg is nyerjük azt.”

NŐI KÉZILABDA NB I

Az utolsó forduó párosítása

17.45: FTC-Rail Cargo Hungaria–Alba Fehérvár KC

17.45: MTK Budapest–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE

17.45: Vasas SC–Kisvárda Master Good SE

17.45: DVSC Schaeffler–Váci NKSE

17.45: Mol Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA

17.45: Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs (Tv: M4 Sport+)

17.45: Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC