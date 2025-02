Női kézilabda NB I: a Kisvárda nyert az utolsó MTK otthonában

A fővárosiak az első félidőben még jól tartották magukat és kétgólos hátrányból kétgólos előnyt dolgoztak ki a szünetre. Az MTK viszont nem talált be a második félidő első öt percében, így könnyedén ledolgozta hátrányát a Kisvárda, amely az utolsó tíz percre már négyre növelte előnyét, ebből hármat meg is tartott. A hazaiaknál Poczetnyik Luca és Dakos Noémi is öt góllal zárt, a Kisvárdánál az Európa-bajnoki bronzérmes Larissa Kalaus húsz lövéséből 13-at váltott gólra, míg Mátéfi Dalma 47 százalékos hatékonysággal védett.

A Szombathely 31—31-es döntetlent játszott a Dunaújvárossal. A vasiak már negyedszer játszottak döntetlent a mostani idényben. Játékosaik közül Pődör Blanka kilenc gólt lőtt, a pontszerzést érő találatot a tízszeres válogatott Kazai Anita szerezte két másodperccel a vége előtt.

A Vác meglepően simán győzött a Vasas otthonában, Afentáler Sára kilenc, Tyiskov-Helembai Fanny hét góllal, Zaj Klára 13 védéssel vette ki részét a vendégek sikeréből. Az angyalföldieknél Farkas Johanna tíz, Nagy Nóra nyolc alkalommal talált a hálóba.