Nemes gesztus: a magára maradt játékvezetőnek adta a meccs emberének járó díjat a Veszprém klasszisa

„Csapatkapitányunk, Ludovic Fabregas, Mads Hansen bírónak adja a tegnapi mérkőzés végén kapott (Player of the match) trófeáját, aki bírótársa sajnálatos kiszállása után egyedül fújta le a teljes második félidőt. Ezzel nagy elismerést kiváltva mind a két csapat játékosaiban, stábtagjaiban. Íme, a csapatkapitányunk kérésére készült és természetesen klubunk egyöntetű véleményét is tükröző videóüzenet! Klubunk pedig az EHF felé is kifejezte elismerését hivatalos levelében” – fogalmazott a Veszprém bejegyzése.