Férfi kézi BL: elhagyhatta a kórházat az eszméletét vesztő dán játékvezető – kollégája felidézte a drámai pillanatokat

„A szünetben tartottam vele a kapcsolatot, amikor a veszprémi orvos és a személyzet is körülötte volt, s sokféle vizsgálatot végeztek el rajta. Tulajdonképpen semmi nem utalt arra, hogy valami nagy baj lenne” – fogalmazott egy videóban a találkozót követően a dán TV2-nek Mads Hansen, aki arról is beszélt, hogy a meccs után is felvette a kapcsolatot kollégájával. Később pedig úgy fogalmazott, elsőre azt hitte, hogy Madsen csak megbotlott, ezért esett el a pályán, ám hamar rá kellett döbbennie, hogy ettől azért nagyobb a baj.

Miután Madsent hordágyon levitték a pályáról, Hansen a szabályok értelmében egyedül vezette le a meccset: „Ezeken a Bajnokok Ligája-meccseken nincs tartalék játékvezető, ahogy az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon sincs. Ez pedig azt jelenti, hogy a szabályok értelmében a hátramaradó játékvezetőnek kell levezetnie a találkozót. Mivel ez a szabály, természetesen be kellett fejeznünk a meccset, és meg is tettem.”

Aztán egy tréfás megjegyzésre is volt ereje: „A rossznyelvek azt mondják, hogy a második félidő lényegesen jobb volt, mint az első” – nevetett, majd külön is szólt a két csapat játékosairól, akik szavai szerint nagyszerűen reagáltak a helyzetre. „Automatikusan az történik, hogy a játékosok és a hivatalos személyzet is tudja, mivel csak egy ember van a pályán, néhány dolog nehezebb lesz. A viszonylag szoros második félidőben azt tapasztaltam, hogy nincs sok reklamálás, mivel mindenki elismeri, hogy egyedül én viselem a felelősséget. Szóval úgy gondolom, figyelembe véve a meccs fontosságát, hogy az embereket leginkább Jesper állapota foglalkoztatta. Az emberek élete mindennél előbbre való, és ebben az esetben ez így is történt, mindkét klub fantasztikusan reagált.”

A későbbi híradások szerencsére arról számoltak be, hogy a dán játékvezető már jól van, olyannyira, hogy el is hagyhatta a kórházat. Hansen azt is elmondta, Madsen mindenképpen szeretne minél előbb visszatérni bíráskodni: „Megígérte, hogy visszatér a pályára. Így azok, akik abban a reményben ülnek, hogy nem tér vissza, ezt el is felejthetik” – fejezte be mondandóját a dán játékvezető.

A helyzetre példásan reagáló játékosok is jobbulást kívántak a játékvezetőnek: „Először is minden jót kívánok a játékvezetőnek, nagyon furcsa volt ezt látni az első félidő végén, bízom benne, hogy gyorsan felépül” – fogalmazott ugyancsak a dán TV2-nek a veszprémiek francia klasszisa, Ludovic Fabregas.

A bakonyiak vezetőedzője, Xavi Pascual is minden jót kívánt Madsennek: „Őszintén remélem, hogy a játékvezetőnek nincs nagy baja és gyorsan felépül. Ez nem a kézilabdáról szól, hanem az életről. A pillanat mindnyájunkat megdöbbentett, és minden tiszteletem a másik játékvezetőé, amiért egyedül fejezte be a meccset. Edzőként ugyan gyakran vitatkozom a játékvezetőkkel, ám most meg kell köszönnöm neki.”

„Remélem, hamarosan újra találkozunk a pályán” – ezt pedig már Ricardo Costa, a Sporting trénere mondta a találkozót követően.

A Veszprém hivatalos közösségi oldalán arról adott hírt, hogy a dán játékvezető már jobban van: „Mielőbbi gyors felépülést kívánunk Jesper Madsennek, aki az első félidő végén elvesztette az eszméletét és hordággyal vitték le a pályáról! Információink szerint Jesper jól van, magánál van, kommunikál, csapatorvosunkkal a kórházban várja a vizsgálatok eredményét. Mihamarabbi visszatérést kívánunk neki a kézilabdába! ” – írták a Facebookon, egy frissítéssel kiegészítve, hogy Madsen már el is hagyhatta a kórházat.

A meccsen a Veszprém hatalmas küzdelemben 33–32-re legyőzte a portugál együttest, és ezzel már biztosan bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé.