A Veszprém visszavágott a Sportingnak, ezzel csoportelsőként bejutott a legjobb nyolc közé a BL-ben

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–SPORTING CP (portugál) 33–32 (16–17)

Veszprém, 5022 néző. V: M. Hansen, J. Madsen (dánok)

VESZPRÉM: Corrales – GASPER MARGUC 6 (5), Sandell 1, Casado 2, FABREGAS 7, KOSZOROTOV 5, DESCAT 8 (3). Csere: Jensen (kapus), Grahovac, Ligetvári, Gáncs-Pető, Cindric 1, Pesmalbek, Remili 1, Pálmarsson 2. Edző: Xavier Pascual

SPORTING: KRISTENSEN – F. COSTA 5, P. Martínez 1, E. Silva 4, Salvador, M. COSTA 8, THORKELSSON 8 (5). Csere: M. Ali (kapus), Portela 1, Moga, Suárez Díaz 1, Gurri 2, Branquinho, Gassama 2. Edző: Ricardo Costa

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 18. p.: 9–12. 24. p.: 11–15. 28. p.: 14–16. 37. p.: 19–22. 45. p.: 25–27. 50. p.: 29–28. 58. p.: 32–32. Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 9/8, ill. 5/5

A csoport másik meccsén

Wisla Plock (lengyel)–Füchse Berlin (német) 32–27 (19–11)

ÖSSZEFOGLALÓ

Kettős tétje volt a One Veszprém HC–Sporting CP férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésnek hazai szempontból, egy győzelemmel (de már döntetlennel is) az Építők bebiztosította volna a csoportelsőségét és a negyeddöntőbe jutását, másrészt revansot vett volna az egyetlen csapaton, amely le tudta győzni a BL-idényben – nem is kicsivel, a portugálok októberben 39–30-ra múlták felül a magyar bajnokcsapatot Lisszabonban. Ugyanakkor a vendégek eddig egyedül a dán Fredericia otthonából tudták elhozni a két pontot.

Edzőjük már az első percekben heves szóváltásba keveredett a hazaiak francia balszélsőjével, Hugo Descat-val, akit ki is állítottak, így a 17 éves Gáncs-Pető Máténak kellett beállnia, aki még a magyar bajnokságban is csak nemrég debütált a Dabas ellen. Ráadásul a Veszprém alig fél percen belül kettős emberhátrányba került, mert Ludovic Fabregast is gyorsan kiszórták a dán játékvezetők, de Xavier Pascual csapata nem hagyta meglépni a Sportingot.