Férfi kézi NB I: közel 50 gólt lőtt Dabason a Veszprém

Hamar visszaállt a világbajnokság előtti ritmusba a Veszprém, ugyanis esélyt sem hagyott Pest vármegyei riválisának. A bakonyiak remek csapat- és kapusteljesítményüknek köszönhetően már a szünetben 20–8-ra vezettek, innentől kezdve pedig csak a különbség volt a kérdés.

A vendégek a második félidőben sem vettek vissza lendületükből. Olyannyira nem, hogy a játékrész derekán már hússzal vezettek, végül duplaannyi gólt szerezve 48–24-ra nyertek vendégként.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Hugo Descat volt 10 lövésből kilenc góllal, de a vendégektől még négyen jutottak el legalább öt találatig.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

14. FORDULÓ

Február 7., péntek

Dabas KC–One Veszprém HC 24–48 (8–20)

Dabas, 1300 néző. V: Héjja, Kónya.

DABAS: Pallag – Horvat 1, Fekete B. 2, Török, Garajszki, Koller 1, ÁG 3.

Csere: Pintér (kapus), BÁLINT B. 5 (1), Dobrkovics 3, Sesic 1, MÁTÉS 6 (1), Szöllősi Sz., Katona 1, Tisza 1, Hunyadi.

Edző: Tomori Győző

VESZPRÉM: CORRALES – VAJLUPAU 4, Sandell 3, FABREGAS 5, Grahovac, Koszorotov 3, DESCAT 9 (4).

Csere: JENSEN (kapus) 1, Hoffmann B. 3, Ligetvári 1, Remili 1, VÉGH B. 5, Pálmarsson, PESMALBEK 6, Gáncs-Pető 2, CASADO 5.

Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 15. p.: 5–9. 24. p.: 7–14. 35. p.: 9–25. 46. p.: 14–35. 56. p.: 21–44.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Tomori Győző: – Szerettük volna jobban megnehezíteni a Veszprém dolgát, de a sorsolás tudatában ez a találkozó számunkra még a felkészülés részét képezte. Nekünk a közvetlen riválisaink ellen kell pontot szerezni, és erre is fogunk készülni.

Xavier Pascual: – Egy világbajnokság után mindig nehéz a kezdés, ezért is vagyok büszke a csapatra, a játékosok hozzáállására, és a fiatalok is sokat segítettek.

Február 8., szombat

16.15: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport+)

17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT

18.00: Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest

18.00: Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect

18.00: Carbonex-Komló–NEKA

A FÉRFI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Veszprém 14 13 – 1 549–357 +192 26 2. Szeged 13 12 – 1 472–364 +108 24 3. Tatabánya 13 9 1 3 418–393 +25 19 4. FTC 13 9 1 3 451–435 +16 19 5. Győr 13 8 1 4 424–399 +25 17 6. Balatonfüred 13 6 3 4 390–385 +5 15 7. Gyöngyös 13 4 3 6 383–402 –19 11 8. Csurgó 13 3 5 5 370–389 –19 11 9. PLER 13 4 1 8 369–403 –34 9 10. Komló 13 3 2 8 345–390 –45 8 11. Dabas 14 2 3 9 382–449 –67 7 12. Eger 13 3 1 9 350–422 –72 7 13. Budakalász 13 3 – 10 369–409 –40 6 14. NEKA 13 2 1 10 373–448 –75 5