Szijjártó Péter: Két konzul is jelen lesz a Magyarország–Katar férfi kézilabdameccs helyszínén

„A győzelemhez szükség van a legendás magyar szurkolótáborra, és jó hír, hogy több mint 1500 magyar szurkoló váltott eddig jegyet a Varasdon sorra kerülő mérkőzésre – húzta alá. – Két konzulunk lesz a helyszínen, akik segítenek a magyar szurkolóknak, hogyha segítségre lesz szükség, vagy ügyes-bajos dolgaik vannak”.

„Az Országos Rendőr-főkapitányságról is utazik ki két kolléga annak érdekében, hogy a horvát rendőrökkel és szervezőkkel való együttműködés is zökkenőmentes legyen” – tette hozzá. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik most is, ezt hívhatják baj esetén: +36 30 387 0636.

„Jó szurkolást és magyar győzelmet kívánok mindenkinek!” – mondta.