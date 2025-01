Mosonmagyaróvár: „Nehéz mostanában a kézilabdára koncentrálnunk, de profi sportolók vagyunk”

Tóth Eszternek felvetettük: 9 góllal ritkán szoktak annyira csalódottak lenni, mint amennyire most ő lehet.

„Hát igen. Mindig az számít, hogy a csapat nyer-e, vagy nem, az mindegy, hogy ki, hány gólt lő, és most nem sikerült nyerni, ezért természetesen csalódott vagyok.”

Videónkban beszélgetünk a vereség okairól, illetve elmondta, mennyire kellett volna a lelkeknek a siker a viszontagságos hetek után, hiszen a csapat egy része hosszú eltiltást kapott a hazai sorozatokban, míg egy hete váratlan edzőváltáson is átestek. Elmeséli, mennyire nehéz mostanában a kézilabdára koncentrálniuk, majd szóba kerül a soron következő két bajnoki, az FTC és a Győr elleni mérkőzés, melyeken még mindig el lesznek tiltva többen – például ő is.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

CSOPORTKÖR

C-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁR–JDA BOURGOGNE DIJON (francia) 30–36 (13–14)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 600 néző. V: F. Hofer, A. Schmidhuber (osztrákok)

MKC: C. MARTINS – Falusi-Udvardi 5, Varga E. 1, Wolfs 2, Tóth G., Ivancok-Soltic 3, Stranigg Zs. 3. Csere: Horváth Sz. (kapus), Kukely A., 2, TÓTH E. 9 (4), FARAGÓ 4, Lancz B. 1, Magyar F. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

Dijon: GIEGERICH – MEDEL 5, VAUTIER 5, Valero Jodar 1, Pintat 3, Gayet 2, DURY 4. Csere: Dos Reis (kapus), Sivertsen 4 (4), OFFENDAL 8 (1), Lonborg 3, Perret, Plotton 1, Blaise. Edző: Clement Alcacer

Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–4. 15. p.: 4–8. 29. p.: 12–12. 33. p.: 16–15. 42. p.: 22–24. 48. p.: 25–25. 53. p.: 27–30.

Kiállítások: 10 perc, ill., 8 perc

Hétméteresek: 4/5, ill., 5/5

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Tudtuk, hogy ez egy fontos meccs lesz, és nyernünk kell. Sajnos sok a beteg játékosunk, Tóth Gabriella állapota is rosszabbodott a második félidőre. Nagyon hiányzott a játéka. Az első félidőben remek volt a védekezés. Sajnos a második játékrészben a lerohanásaink nem voltak elég gyorsak, nem használtuk ki a szabad területeket. Sok volt a technikai hiba is. Tudtuk, hogy ebben a szezonban nem az Európa-liga szereplés a legfontosabb, nekünk a bajnokságban kell extrát nyújtanunk.

Clement Alcacer: – Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, ami rendkívül fontos volt, mert a legutóbbi vereséget nehezen dolgoztuk fel. Ma készen álltunk a nehéz küzdelemre, és nagyot harcolva tudtunk győzni. Büszke vagyok a csapatomra.

A csoport másik mérkőzésén:

Blomberg-Lippe (német)–Zaglebie (lengyel) 27–26 (10–13)