Mikler Roland: A korom és a tapasztalatom mellett a teljesítményemet is szeretném hozzátenni

Jó hangulatban telt a magyar kézilabda-válogatott vb előtti sajtótájékoztatója. A levegőben ugyanazt a magabiztosságot lehetett érezni, mint másfél hónappal ezelőtt a női Európa-bajnokság előtt. Akkor a lányok bronzéremmel a nyakukban zárták a részben hazai rendezésű tornát, amivel a férfi nemzeti csapatunk tagjait is inspirálták.

„Nehéz lenne túlszárnyalni kétezerhuszonnégyet, mert a magyar kézilabdának nagyon sikeres éve volt – tekintett vissza a mögöttünk hagyott esztendőre Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke. – Azzal indult, hogy a fiúk történelmi ötödik helyet értek el az Európa-bajnokságon. Majd jött a két olimpiai selejtező, amit egyaránt sikerrel vívtunk meg, így mindkét válogatottunk kijutott az olimpiára. A koronát az évre a lányok tették fel, akik Eb-bronzot szereztek. Azonban már itt az új év, új feladatokkal. Örülnénk, ha a srácok hasonló eredménnyel örvendeztetnének meg minket, mint a legutóbbi Eb-n.”

A szövetség első embere hétfőn délután hivatalosan is kitűzte a célt válogatottunk elé: „A hivatalos célkitűzés a legjobb nyolcba kerülés, ez az élmezőnyt jelenti, hiszen a férfiaknál tizenkét-tizennégy olyan csapat van, amely reálisan ilyen magasságokba vágyhat. Szeretnénk, ha sok nézőnk lenne Varasdon, hiszen alig negyven kilométerre fogunk az országhatártól játszani szinte végig. Szuper bravúr lenne, ha Oslóban is pályára tudnánk lépni, de ez csak a fiúkon múlik.”

A lehetőség mindenkinek adott, hogy a helyszínen buzdítsa a kedvenceket. Ha az északmacedón, guineai és holland trióból egyet megelőzünk, akkor a középdöntőt is Varasdon játszhatjuk. Ám ahogyan a főszereplők is kiemelték, egy ilyen hosszúnak ígérkező tornán meccsről meccsre kell haladni.

„Sziasztok, boldog új évet! Nagyon várom a vb-t, sok magyar szurkolót várunk. Drukkoljatok, számítunk rátok. Hajrá, magyarok!” – kezdte magyarul a megszólalását Chema Rodríguez szövetségi kapitány. A spanyol szakember angolra váltva büszkén mesélte, hogy a felkészülés jól sikerült, mindenki egészségesen várhatja a szerdai rajtot.

„Az első meccs mindig nagyon fontos. Ha megnyered, akkor azzal megalapozod a jó szereplésed, ha elveszíted, akkor rögtön belekerülhetsz egy negatív spirálba, amiből utána nagyon nehéz kijönni. Észak-Macedóniát alacsony játékosok alkotják, de gyorsan indulnak, kellemetlen a stílusuk. A kapitányuk, Kiril Lazarov jó barátom, edzőként is kiváló munkát végez. A felkészülés során a horvátok dolgát is megnehezítették, összeszokott csapat képét festették.”

A kapitány szerint is Guineával szemben lehet a legkönnyebb dolgunk, de csak azért, mert a másik két ellenfél erős. Jó egyéni képességű kézilabdázókból áll, de taktikailag kevésbé érettek. Aztán vasárnap jön a hollandok elleni – várhatóan – csoportdöntő! „Fontos meccs lesz, mert három évvel ezelőtt kikaptunk tőlük a hazai Eb-n, és nem is tudtunk továbbjutni. Nem fűt minket a bosszú, mert a sportban nem ez visz előre, de nyerni akarunk, mert akkor jó pozícióban megyünk tovább a középdöntőbe.”

Mikler Roland túl a negyvenen is a csapat segítségére lehet a kapuban bemutatott bravúrjaival: „Jobb lenne más szemszögből is rekordokat felállítani, és szép eredményt elérni. A korom és a tapasztalatom mellett a teljesítményemet is szeretném hozzátenni. Nagyon izgatottak vagyunk, már nagyon élesítjük magunkat a szerdai kezdésre. Készen állunk, az elmúlt néhány hétbe beletettünk mindent, amit bele lehetett. Én is remélem, hogy szép eredményt tudunk elérni.”

Imre Bence a „korfa” másik felén található, az év játékosa egyike a válogatott legfiatalabb kézilabdázóinak. „Máshogy készülök, mint egy évvel ezelőtt, hiszen akkor még teljesen rutintalan voltam, most már a huszonötöt is meghaladja a válogatottságaim száma. Sokat jelent nekünk ez a plusz egy év, mert sok a fiatal játékos. Jó egyveleget alkotunk a Rolihoz hasonló rutinos tagokkal, akik egytől egyig sokat segítenek. Az egytől nyolcig való helyezések egyikét szeretnénk megcsípni. Mi is hasonló elánnal szeretnénk pályára lépni, mint nemrég a lányok. Franciaországon kívül nincs igazi topcsapat az águnkon, ez csalóka lehet, mert Ausztria és Hollandia is velünk egy szinten van.”

A szerbek elleni felkészülési mérkőzésen apró sérülést szenvedő Sipos Adrián már jól van, ő is a csapattal tart Horvátországba. A mieink kedden kelnek útra, és délután érkeznek meg Varasdra. Mind a 20 játékos kiutazik a vb-re, arra, hogy ki lesz az a kettő, akiket Chema Rodríguez nem nevez be a tornára, a szerdai technikai értekezleten derül fény. A meccskeret 16, így további két kimaradó lesz.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Mikler Roland (Szeged), Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (Benfica – Portugália)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (Wetzlar – Németország), Rodríguez Pedro (Tatabánya)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC), Ilic Zoran (Hamburg – Németország), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Benfica – Portugália)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

FÉRFI KÉZILABDA-VB (január 14.–február 2., Horvátország, Dánia, Norvégia)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Herning): Németország, Csehország, Lengyelország, Svájc

B-csoport (Herning): Dánia, Olaszország, Algéria, Tunézia

C-csoport (Porec): Franciaország, Ausztria, Katar, Kuvait

D-csoport (Varasd): Magyarország, Hollandia, Észak-Macedónia, Guinea

E-csoport (Oslo): Norvégia, Portugália, Brazília, Amerikai Egyesült Államok

F-csoport (Oslo): Svédország, Spanyolország, Japán, Chile

G-csoport (Zágráb): Szlovénia, Izland, Kuba, Zöld-foki köztársaság

H-csoport (Zágráb): Egyiptom, Horvátország, Argentína, Bahrein

A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe.

A D-CSOPORT PROGRAMJA (VARASD)

Január 15., szerda

18.00: Hollandia–Guinea

20.30: Magyarország–Észak-Macedónia

Január 17., péntek

18.00: Hollandia–Észak-Macedónia

20.30: Guinea–Magyarország

Január 19., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Guinea

20.30: Magyarország–Hollandia