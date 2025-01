Imre Bence elmondta, Fazekas Gergővel hogyan kezelik azt, hogy „ez nem az ő világbajnokságuk”

„Pont a mai sétánál beszéltük Fazekas Gerivel, hogy ez egyelőre nem a mi világbajnokságunk. De mindketten sokat tanultunk külföldön a mentalitásból, és jól tudjuk ezeket a helyzeteket kezelni. Tudjuk, hogy sokkal többet várnak tőlünk mind a csapatnál, mind a szurkolók, s mi is magunktól. Minket zavar a legjobban, hogy nem megy a játék. Bármit próbálunk, extra dolgot, nem jön be” – mondta Imre Bence az NSO Tv-nek.

Videónkban azt is elárulja, ilyen szituációban mit kell tennie, hogy a csapat hasznára legyen, s arra is kitér, abból erőt tud-e meríteni, hogy amikor nagyon kellett, belőtte a hollandok ellen a helyzetét a hajrában. Emellett szó esik a franciák elleni vereség okairól, s annak hatásáról a csapatra, valamint az osztrákok elleni találkozóra is előretekintünk.