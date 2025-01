Férfi kézilabda NB I: súlyosan megsérült a Gyöngyös büntetőspecialista kapusa

Tomics az élvonal büntetőspecialistája, ugyanis 11 hétméterest hárított, ami a legtöbb az élvonalban. Az összes lövést figyelembe véve harminc százalékos hatékonysággal védett.

„Tomics sérülése súlyos veszteség, hiszen nem csak a pályán nyújtott teljesítményének köszönhetően meghatározó játékosa keretünknek, de az edzésmunkában is kiemelkedőt nyújt, valamint magánemberként is valódi példakép és vezéregyéniség. Pótlása nem lesz könnyű feladat, és az idő is ellenünk dolgozik, de keressük a megoldást” – mondta a klub honlapján pénteken Nagy Attila elnök.

Új kapusra azért van szükségük a hevesieknek, mert a fehérorosz Ilja Uszik sem egészséges, így csupán a fiatal Gyánti Barnabás és Pánczél Kevin áll Bíró Balázs vezetőedző rendelkezésére.