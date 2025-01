Fazekas Gergő: Ez a mi világbajnokságunk lehet!

Egyre nagyobb szerepet kap a magyar férfi kézilabda-válogatott irányításában Fazekas Gergő, ami a szerbek elleni két felkészülési mérkőzésen is jól látszott, mint ahogy az is, hogy remekül kiegészítik egymást és jól megosztják az időt a rutinos Lékai Mátéval. Chema Rodríguez szövetségi kapitány azért választott délszláv ellenfelet, hogy felkészüljön az északmacedónok elleni vb-nyitányra, mert az első mérkőzés a magyar válogatott számára mindig meghatározó a világversenyeken. Az sem jelentett problémát, hogy a szerbek velünk ellentétben nem jutottak ki a januári világbajnokságra, és nemzeti csapatunk több új taktikai elemet is tudott gyakorolni.

„A kapitány mindkét meccsen megmondta nekünk, milyen játékelemeket szeretne látni, és mit csiszoljunk a világbajnokságig – magyarázta lapunknak a 21 éves irányító. – Ilyen volt a négy kettes beállós játék, amit ritkán alkalmaznak a sportágban, legutóbb a lengyel Kielce például csak kényszerűségből vette elő, mert rengeteg sérült volt a keretében. Mi decemberben és januárban is minden edzésen gyakoroltuk a válogatottal, ami abból a szempontból érthető is, hogy ha már a miénk a világ talán legjobb beállópárosa Bánhidi Bence és Rosta Miklós személyében, akkor használjuk is ki minél jobban. Chema mindig szeret valami újat kitalálni, és ezzel a kétbeállós játékkal meg lehet lepni az ellenfeleket, csak sokat kell gyakorolni, mert nem könnyű, minden apró lépés számít, hogy hova mész és meddig jutsz, mert ha nem figyelsz, könnyen belesétálhatsz a csapdába.”

Szerbia kilenc éve, 2016 januárja óta nem győzte le a magyar válogatottat, ami ezúttal sem sikerült neki, az első, zombori találkozó vége 31–31 lett, a szegedi visszavágón pedig 28–23-ra nyert a magyar együttes. A két összecsapás elérte a célját, az eredmény sem rossz, de sikerült tesztelniük a mieinknek a vb előtt mindazt, amit szerettek volna. Fazekas olykor kifejezetten jól játszott össze a pályán lévő két beállóval, és a védelem is feszes maradt, bár a végjátékban azért kiengedtek a játékosok, a koncentráció láthatóan csökkent.

„Örülök, hogy ezek most jöttek ki, mert a jövő héttől nincsen hibázási lehetőségünk, legalábbis minél kevesebb hibával kell lehoznunk a meccseket. Az olimpián is jól látszott, hogy egy-két hiba már meccseket dönthet el, és mindenki ellen kiélezett párharcokra számíthatunk – fogalmazott Fazekas. – Bár nem a legerősebb csapatával jött, Szerbia jó edzőpartnernek bizonyult, a balkáni védekezés és játékstílus megmutatta, mit várhatunk a macedónok ellen. Az első mérkőzés első félidejében váratlanul visszaesett a teljesítményünk, ami egy tétmeccsen nem fordulhat elő, mert eleve nem könnyű előnyt kialakítani, és ha már sikerült, nem szabad így elbukni. Buta hibákat követtünk el elöl-hátul, és ha hagyod az ellenfelet labdákat szerzeni, akkor gyors gólokkal pikk-pakk felzárkóznak. Nem becsültük meg a labdákat, erre nagyon oda kell figyelni.”

Fazekas Gergő tavaly döntött úgy, hogy Plockban marad, és Xavi Sabatéval dolgozik tovább, aki kulcsfontosságú helyzetekben is a pályán hagyja, rábízza a megoldást, ő pedig egyre higgadtabban tudja megoldani a feladatát, de a fiatal játékos a fizikai állapotán is sokat dolgozott az elmúlt években, ami meg is látszik rajta. A dán–horvát–norvég rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság Fazekas harmadik világversenye lesz a tavalyi Európa-bajnokság és az olimpia után, és szerinte akárcsak egy évvel ezelőtt a németországi kontinensviadalon, amelyen 5. helyen végzett az együttes, ezúttal is összejöhet egy kiugró eredmény.

„Nem akarok előreszaladni, mert egy ilyen világverseny sok szempontból kiszámíthatatlan, haladjunk csak meccsről meccsre, ahogy szoktunk, és ami eddig mindig bejött. Azt viszont nem tudom letagadni, hogy jó érzéseim vannak a verseny előtt, mert nagyon jó a társaság, a fiatalok és az idősek remekül kijönnek egymással, a sorsolás sem rossz, nem annyira peches, mint az elmúlt években volt. Minden együtt áll, ez a mi vébénk lehet!” – tette hozzá Fazekas Gergő.

A magyar válogatott jövő hét kedden utazik Varasdra, szerdán Észak-Macedónia, pénteken Guinea, vasárnap Hollandia ellen lép pályára, mindhárom csoportmeccsünk 20.30-kor kezdődik, a négyesből az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Mikler Roland (Szeged), Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (Benfica – Portugália)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (Wetzlar – Németország), Rodríguez Pedro (Tatabánya)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC), Ilic Zoran (Hamburg – Németország), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Benfica – Portugália)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

FÉRFI KÉZILABDA-VB (január 14.–február 2., Horvátország, Dánia, Norvégia)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Herning): Németország, Csehország, Lengyelország, Svájc

B-csoport (Herning): Dánia, Olaszország, Algéria, Tunézia

C-csoport (Porec): Franciaország, Ausztria, Katar, Kuvait

D-csoport (Varasd): Magyarország, Hollandia, Észak-Macedónia, Guinea

E-csoport (Oslo): Norvégia, Portugália, Brazília, Amerikai Egyesült Államok

F-csoport (Oslo): Svédország, Spanyolország, Japán, Chile

G-csoport (Zágráb): Szlovénia, Izland, Kuba, Zöld-foki köztársaság

H-csoport (Zágráb): Egyiptom, Horvátország, Argentína, Bahrein

A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe.

A D-CSOPORT PROGRAMJA (VARASD)

Január 15., szerda

18.00: Hollandia–Guinea

20.30: Magyarország–Észak-Macedónia

Január 17., péntek

18.00: Hollandia–Észak-Macedónia

20.30: Guinea–Magyarország

Január 19., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Guinea

20.30: Magyarország–Hollandia